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Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman neden öldü, dizide neden yok? Vahide Perçim diziye veda etti

Okurlarımız tarafından merak edilen Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman neden öldü, dizide neden yok? Vahide Perçim diziye veda etti hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman neden öldü, dizide neden yok? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 31 Ekim 2020 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

31 Ekim 2020 Cumartesi 19:41
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman neden öldü, dizide neden yok? Vahide Perçim diziye veda etti
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ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da şok bir ayrılık yaşandı. Dizinin sevilen karakterlerinden Hünkar Yaman diziden ayrıldı. Usta oyuncu Vahide Perçim’in canlandırdığı Hünkar karakterinin diziden neden ayrıldığı merak konusu oldu.


Son günlerde Vahide Perçim’in diziden ayrılacağını konuşuluyordu. Ayrılık 70. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla kesinleşti. Dizinin yapımcısı Burak Sağyaşar fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından “Elveda Hünkar” şeklinde paylaşımda bulundu ve ayrılığı doğruladı.

Elveda Hünkar

Dizinin yayınlanan 70. bölüm fragmanında Hünkar bıçaklanmıştı. Fragman “Biz kavuşacak kadar yanmadık mı” cümlesiyle yayınlanırken, yapımcı Burak Sağyaşar, fragmanı etiketleyerek “Elveda Hünkar” yorumunu paylaştı. Ayrılık bu açıklamayla kesinleşirken ayrılığın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 31.10.2020 19:41
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