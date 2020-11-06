Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman diziden neden ayrıldı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerin yüreklerini burkan bir bölümle ekranlara geldi. Dizide Demir’in annesi Hünkar Yaman hayatını kaybetti. Hünkar Yaman’a hayat veren Vahide Perçin ise diziden ayrıldı. Dizide Yılmaz, Hünkar’ı bir eve kapatacak ve Hünkar, alevler içerisinde kalarak diziye veda edecek.

Vahide Perçin Neden Diziden Ayrılıyor?

Vahide Perçin’in diziden kendi isteği ile ayrıldığı konuşulurken diziden ayrılma sebepleri arasında sette yaşanan problemlerin yanı sıra geçtiğimiz senelerde kanser atlatan Vahide Perçin’in yorucu set ortamından yorulduğu ve dinlenmek istemesinden dolayı da ayrıldığı konuşuluyor. Vahide Perçin’in diziden ayrılışını dizinin yapımcısı paylaştığı bir fotoğraf ile duyurarak altına Elveda Hünkar yazısını da ekledi.