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Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Vahide Perçin neden yok, diziye geri dönecek mi? Sağlık durumu nasıl?

Gündemde büyük yankı uyandıran Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Vahide Perçin neden yok, diziye geri dönecek mi? Sağlık durumu nasıl? ile ilgili olarak merak edilen 17 Aralık 2020 Perşembe günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Vahide Perçin neden yok, diziye geri dönecek mi? Sağlık durumu nasıl? ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 17 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizde derledik.

17 Aralık 2020 Perşembe 19:41
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Vahide Perçin neden yok, diziye geri dönecek mi? Sağlık durumu nasıl?
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ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da şok bir ayrılık yaşandı. Dizinin sevilen karakterlerinden Hünkar Yaman diziden ayrıldı. Usta oyuncu Vahide Perçin’in canlandırdığı Hünkar karakterinin diziden neden ayrıldığı merak konusu oldu.

Son günlerde Vahide Perçin’in diziden ayrılacağını konuşuluyordu. Ayrılık 70. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla kesinleşti. Dizinin yapımcısı Burak Sağyaşar fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından “Elveda Hünkar” şeklinde paylaşımda bulundu ve ayrılığı doğruladı.

Elveda Hünkar

Dizinin yayınlanan 70. bölüm fragmanında Hünkar bıçaklanmıştı. Fragman “Biz kavuşacak kadar yanmadık mı” cümlesiyle yayınlanırken, yapımcı Burak Sağyaşar, fragmanı etiketleyerek “Elveda Hünkar” yorumunu paylaştı. Ayrılık bu açıklamayla kesinleşirken ayrılığın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 17.12.2020 19:41
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