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Bir Zamanlar Çukurova Hünkar neden yok, diziden ayrıldı mı? Vahide Perçin diziye geri döner mi?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin’in ayrılacağı iddia edildi. İzleyiciler Bir Zamanlar Çukurova Hünkar neden yok, diziden ayrıldı mı ve Vahide Perçin diziye geri döner mi gibi soruları araştırmaya başladı.

12 Kasım 2020 Perşembe 17:55
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar neden yok, diziden ayrıldı mı? Vahide Perçin diziye geri döner mi?
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da ayrılık rüzgarları esiyor. Sevilen dizinin bu hafta yayınlanmaması da dikkatlerden kaçmadı. Dizi hakkında son olarak Vahide Perçin’in ayrılacağı iddia edildi.

Bir Zamanlar Çukurova Hünkar öldü mü?


ATV ekranlarının sevilen dönem dizisinde başrollerden biri olan Hünkar karakterinin öleceği iddia edildi. Dizide Hünkar karakterini ise usta isim Vahide Perçin canlandırıyor. Söz konusu iddialar dizinin sevenlerini üzse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dizinin yayınlanan 68. Bölüm fragmanında Yılmaz, Züleyha ve Hünkar’ı bir kulübeye götürüyor ve orayı ateşe veriyor. Hünkar’ın çığlıkları fragmanda duyulurken Yılmaz arkasını dönüp gidiyor. Fragmanın ardından ayrılık iddiaları daha güçlendi. Ancak ayrılıkla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.



Son Güncelleme: 12.11.2020 17:55
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DiziATV
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