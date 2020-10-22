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Bir Zamanlar Çukurova Hünkar diziye geri gelecek mi?

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova Hünkar diziye geri gelecek mi? haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova Hünkar diziye geri gelecek mi? ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Ekim 22 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

22 Ekim 2020 Perşembe 19:30
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar diziye geri gelecek mi?
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Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Neden Öldü? Niçin Diziden Çıktı?

ATV kanalının izlenme rekorunu kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisi, Perşembe akşamı 20.00'de izleyiciyle buluşan en sevilen dizilerden biri. Dizi de bir oyuncu ayrılığı yaşadı. Dizide Hünkar Yaman, Çukurova'nın en üst düzey şeflerinden Demir Yaman'ın annesidir. Dizide Hünkar rolü ile ilgili söylentiler geçen sezondan bu sezona veda edecek olsa da Hünkar bu sezon diziye veda etti.


Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Hangi Bölümde Diziden Ayrıldı?

Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Karakteri

ATV ve televizyon ekranlarının sevilerek izlenilen dizilerinden birisi olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi hem senaryo bakımından hem de oyuncu kadrosuyla ses getirdi. Birçok karakterin yanı sıra dikkat çeken karakterlerden biri de Hünkar karakteridir. Tam adı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar Yaman'dır. Dizide Demir Yaman'ın annesi rolüne hayat veriyor. Demir'in sahip olduğu toprakların hanımefendisi ve ırgatların büyük ustasıdır. Tek istediği Yaman soyunun devam etmesi ve toprakların güvenli insanların elinde olmasıdır. Bir gün oğlunun itibarının sarsılacağını düşünür ve bunun üzerine olaylar yaşanır.



Son Güncelleme: 22.10.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Vahide PerçinDiziHünkarBir Zamanlar Çukurova
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