İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Bir Zamanlar Çukurova Hünkar dizide olmayacak mı? Vahide Perçin diziden ayrıldı mı?

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Bir Zamanlar Çukurova Hünkar dizide olmayacak mı? Vahide Perçin diziden ayrıldı mı? haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 7 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 19:30
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar dizide olmayacak mı? Vahide Perçin diziden ayrıldı mı?
Takip Et:

Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Neden Öldü? Niçin Diziden Çıktı?

ATV kanalının izlenme rekorunu kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisi, Perşembe akşamı 20.00'de izleyiciyle buluşan en sevilen dizilerden biri. Dizi de bir oyuncu ayrılığı yaşadı. Dizide Hünkar Yaman, Çukurova'nın en üst düzey şeflerinden Demir Yaman'ın annesidir. Dizide Hünkar rolü ile ilgili söylentiler geçen sezondan bu sezona veda edecek olsa da Hünkar bu sezon diziye veda etti.

Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Hangi Bölümde Diziden Ayrıldı?

Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Karakteri

ATV ve televizyon ekranlarının sevilerek izlenilen dizilerinden birisi olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi hem senaryo bakımından hem de oyuncu kadrosuyla ses getirdi. Birçok karakterin yanı sıra dikkat çeken karakterlerden biri de Hünkar karakteridir. Tam adı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar Yaman'dır. Dizide Demir Yaman'ın annesi rolüne hayat veriyor. Demir'in sahip olduğu toprakların hanımefendisi ve ırgatların büyük ustasıdır. Tek istediği Yaman soyunun devam etmesi ve toprakların güvenli insanların elinde olmasıdır. Bir gün oğlunun itibarının sarsılacağını düşünür ve bunun üzerine olaylar yaşanır.



Son Güncelleme: 07.01.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Vahide PerçinDiziHünkarBir Zamanlar Çukurova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aile Arasında filmi konusu ve oyuncu kadrosu
San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
San Andreas Fayı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Deliha 2 nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Deliha 2 nerede çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu
Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor
Kurtlar Vadisi dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor
Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor? Filmin konusu nedir?
Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor? Filmin konusu nedir?

Popüler Haberler

7 Ocak 2021 Perşembe Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 7 Ocak 2021 Perşembe Dünya genelinde vaka sayısı
Alev Alev dizisinde Ozan karakterini Berkay Ateş canlandırıyor
Yeni Hayat dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar dizide olmayacak mı? Vahide Perçin diziden ayrıldı mı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Gevher Hatun karakterine Leyla Feray hayat veriyor
Bir Zamanlar Çukurova Sevda Çağlayan karakterini kim canlandırıyor? Nazan Kesal kimdir?
Menajerimi Ara dizi oyuncusu Emir kimdir? Burak Tozkoparan hakkında bilgiler
Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Alev Alev dizisi Çelebi karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cem Bender kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kredi borcu ertelemesi yapan bankalar korona borç ertelemesinde faiz alıyor mu?
Babil Çocuk oyuncu Deniz kimdir? Gerçek adı nedir? Beren Kasımoğulları hakkında bilgiler
Netflix Mayıs 2020 yeni film ve dizileri neler?
Banka gişe yetkilisinin görevi nedir? Ne iş yaparlar? Maaşları ne kadardır?
Kızılay KPSS Şartsız 7 Bin TL maaşla personel alımı şartları ve detayları
Sol Yanım dizisinin çekildiği yer neresi? Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Son Yaz dizisi konusu ne? Dizi sevildi mi?
Rüyada adet kanaması ne demektir? Doğum veya adet kanaması rüyasının tabiri ve anlamı
Survivor Sancakay Ilım kimdir?
Menajerimi Ara dizisi Leyla kimdir? Pınar Ünsal
Alev Alev dizisi Rüya kimdir? Dilan Çiçek Deniz hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.