Bir Zamanlar Çukurova Hünkar ayrıldı mı?

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden bir tanesi haline gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin’in diziden ayrılması pek çok Bir Zamanlar Çukurova hayranını üzdü.

Hünkar öldü mü?

Bir Zamanlar Çukurova’nın yayınlanan son bölümünün final sahnesinde Behice, Hünkar’ı bıçaklıyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Hünkar Yaman için cenaze töreni düzenleniyor.

Hünkar’ın diziden ayrılması sonrasında pek çok Bir Zamanlar Çukurova hayranı dizide ki ayrılıkların nedenini araştırmaya devam ederken ne kanal yetkililerinden ne de Bir Zamanlar Çukurova yapımcılarından bir açıklama yapılmıyor.