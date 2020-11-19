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Bir Zamanlar Çukurova Hünkar ayrıldı mı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da sevilen karakterin diziden ayrılması merak konusu oldu. Dizinin yayınlanan son bölümü ile ayrılan Vahide Perçin'in hayat verdiği Hünkar Yaman karakterinin neden diziden ayrıldığı merak ediliyor.

19 Kasım 2020 Perşembe 13:35
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar ayrıldı mı?
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ATV ekranlarının sevilen dizilerinden bir tanesi haline gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin’in diziden ayrılması pek çok Bir Zamanlar Çukurova hayranını üzdü.


Hünkar öldü mü?

Bir Zamanlar Çukurova’nın yayınlanan son bölümünün final sahnesinde Behice, Hünkar’ı bıçaklıyor. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Hünkar Yaman için cenaze töreni düzenleniyor.

Hünkar’ın diziden ayrılması sonrasında pek çok Bir Zamanlar Çukurova hayranı dizide ki ayrılıkların nedenini araştırmaya devam ederken ne kanal yetkililerinden ne de Bir Zamanlar Çukurova yapımcılarından bir açıklama yapılmıyor.  



Son Güncelleme: 19.11.2020 13:35
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Anahtar Kelimeler:
ATVBir Zamanlar ÇukurovaHünkar YamanVahide Perçin
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