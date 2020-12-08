Bir Zamanlar Çukurova Gaffur Kimdir? Gaffur Karakterinin Eşi Kimdir? Gaffur’un Boyu Kaç Cm?

Bir Zamanlar Çukurova’da dizisizinin sempatik karakteri olan Gaffur isimli rolde oynayan oyuncunun gerçek hayatta kim olduğu merak edilmektedir. Aynı zamanda kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve evli olup olmadığı izleyicileri tarafından merak edilmektedir.

Bir Zamanlar Çukurova’daki Gaffur Kimdir?

Gerçekteki adı Bülent Polat olan Gaffur karakteri 8 Mart 1979 yılında Tunceli’de doğmuştur. Evlilik hayatına Duygu Şenoğlu ile devam eden Polat, bir kız çocuğuna sahiptir. Canlandırdığı karakter, biraz neşeli fakat gıcık bir yapıya sahiptir. Çiftlikte olan her şey onun sorumluluğundadır. Bundan dolayı sert biri olması gereklidir. Fakat bahsedilen gıcıklığından kendisi hoşlanmaktadır. Bundan dolayı bulunduğu konumu çok sever ve kimseye kaptırmak istemez.

Yaptığı işi kaybetmek istemediğinden özünde iyi biri olsa da insanlara kötü davranmak zorundadır. Genellikle de Demir ile arasının iyi olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Demir’in kendisinin yerinde gözü olduğunu düşünmektedir.

Bülent Polat(Gaffur) Kimdir?

Oldukça tecrübeye sahip olan oyuncunun canlandırmış olduğu karakterler de izleyenleri tarafından beğenilmektedir.

Başarılı oyuncu 1979 yılında Tunceli ilinde dünyaya gelmiştir. Aynı zamanda Zaza kökenlidir. 2015 yılında Duygu Şenoğlu ile dünya evine girmiştir. 2016 yılında da Doğa ismindeki kızına sahip olmuştur.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimini alan oyuncuyu daha önceden Avrupa Yakası’nda canlandırmış olduğu Şehsuvar karakteri ile tanımaktayız.

İlk Projesine 1984 yılında oynadığı Dil Yarası isimli yapımla başlamıştır. Canlandırmış olduğu karakter iyi ve akıllarda kaldığı için baya bir ilgi görmüştür. Bülent Polat oyunculuk hayatına atıldığı günden bu yana tam tamına 66 projede yer almıştır.

Bülent Polat’ın Oynadığı Diziler Hangileridir?

Bülent Polat son 20 yılda bu projelerde yer almıştır.