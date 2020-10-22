İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bakan Koca: İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışı var
Son Dakika
Bakan Koca: İstanbul başta olmak...
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...

Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler

Okurlarımızın merakını uyandıran Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 22 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.

22 Ekim 2020 Perşembe 19:15
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Takip Et:

ATV ekranlarında yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin beğenisini toplayan dizi Bir zamanlar Çukurova’da kadrosuna yeni sezonda yeni isimler dahil oluyor. Kadrosunu güçlendirerek yeni sezona girmeyi hedefleyen diziye birbirinden ünlü isimler katılacak.

Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli kimdir?

Diziye dahil olacak olan Fikret Fekeli, Ali Rahmet Fekeli’nin yeğenidir. Ali Rahmet Fekeli yeğeninin yaşadığını bilmemektedir. Aniden Adana’ya gelen Fikret Fekeli herkesi şaşırtır. Adana’ya gelen Fikret’in neden geldiği ise bilinmemektedir.


Furkan Palalı kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna yeni sezonda dahil olacak isim Furkan Palalı oldu. Dizide Fikret Fekeli karakterine hayat verecek olan oyuncu, bu proje ile birlikte tekrar televizyon ekranlarındaki yerini alacak.

1986 Konya doğumlu olna yakışıklı oyuncu, 2011 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra ün kazanmaya başladı. Model olarak başladığı kariyerine yarışmadan sonra oyuncu olarak devam etme kararı alan ünlü oyuncu, birçok projede yer aldı. Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunu olan Palalı, oyunculuk alanında daha iyi olmak adına Marmara Üniversitesi’nde Radyo ve Televizyon alanında yüksek lisans eğitimi almaktadır.

Furkan Palalı’nın yer aldığı diziler

  • 2010 – Küçük Sırlar
  • 2010 – Adını Feriha Koydum
  • 2012 – Hayat Devam Ediyor
  • 2013- Son Yaz
  • 2013 – Aşk Emek İster
  • 2014 – Kızılelma
  • 2015 – Son Çıkış 
  • 2016 – No 309 
  • 2018 – Bir Mucize Olsun 
  • 2019 – Benim Tatlı Yalanım
  • 2020 – Bir Zamanlar Çukurova 


Son Güncelleme: 22.10.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Furkan PalalıFikret FekeliBir Zamanlar Çukurova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Pınar Ünsal kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yeni Hayat Gökçe kimdir? Gerçek adı nedir? İpek Filiz Yazıcı nereli, yaşı kaç?
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Gerçek adı nedir? Cengiz Tangör nereli, yaşı kaç?
Hangi kanser hastaları malülen emekli olabilir? 2020 kanser hastaları için malulen emeklilik şartları
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2020 Üniversite kayıtları için gerekli belge ve evraklar nelerdir?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu hayatı ve özgeçmişi
İnfaz koruma memuru alımı şartları nelerdir? 2020 Kimler gardiyan ve infaz koruma memuru olabilir?
Özel hastaneler hangi durumlarda para talep edemez? 2020
Fakirlik aylığı maaş başvurusu nereye yapılıyor? 2020
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Aydan ve Hülya kimdir? Yeni yarışmacılar hakkında bilgiler
Konut kredisi yeniden yapılandırma nasıl yapılır? Konut kredisi yapılandırması yapan bankalar ve faiz oranları
A Haber sunucusu Cansu Canan özgen kimdir? Kariyeri ve çalıştığı kanallar
Şans Tanrıçası filmi ne zaman vizyona giriyor? Şans Tanrıçası film konusu ve oyuncuları
2019 AÖO Sınavları Hangi Tarihlerde Yapılacak? - 2019 Yılı Açık Öğretim Ortaokul Sınav Takvimi
Günlük burç yorumu 23 Ekim 2020 Cuma ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
EK 5 tarım sigortası yaptırmanın yolları nelerdir? Başvuru şartları
EBA canlı ders yoklama alınacak mı? Yoklamalar devamsızlığa işleniyor mu?
Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Arnavutluk’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Arnavutluk asgari ücret fiyatları
A101 market indirimli Lenovo Tab M7 tablet bilgisayar nasıl, alınır mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.