İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Furkan Palalı kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Furkan Palalı kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Furkan Palalı kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 27.05.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

27 Mayıs 2021 Perşembe 19:15
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Furkan Palalı kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

ATV ekranlarında yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin beğenisini toplayan dizi Bir zamanlar Çukurova’da kadrosuna yeni sezonda yeni isimler dahil oluyor. Kadrosunu güçlendirerek yeni sezona girmeyi hedefleyen diziye birbirinden ünlü isimler katılacak.

Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli kimdir?

Diziye dahil olacak olan Fikret Fekeli, Ali Rahmet Fekeli’nin yeğenidir. Ali Rahmet Fekeli yeğeninin yaşadığını bilmemektedir. Aniden Adana’ya gelen Fikret Fekeli herkesi şaşırtır. Adana’ya gelen Fikret’in neden geldiği ise bilinmemektedir.

Furkan Palalı kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna yeni sezonda dahil olacak isim Furkan Palalı oldu. Dizide Fikret Fekeli karakterine hayat verecek olan oyuncu, bu proje ile birlikte tekrar televizyon ekranlarındaki yerini alacak.

1986 Konya doğumlu olna yakışıklı oyuncu, 2011 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra ün kazanmaya başladı. Model olarak başladığı kariyerine yarışmadan sonra oyuncu olarak devam etme kararı alan ünlü oyuncu, birçok projede yer aldı. Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunu olan Palalı, oyunculuk alanında daha iyi olmak adına Marmara Üniversitesi’nde Radyo ve Televizyon alanında yüksek lisans eğitimi almaktadır.

Furkan Palalı’nın yer aldığı diziler

  • 2010 – Küçük Sırlar
  • 2010 – Adını Feriha Koydum
  • 2012 – Hayat Devam Ediyor
  • 2013- Son Yaz
  • 2013 – Aşk Emek İster
  • 2014 – Kızılelma
  • 2015 – Son Çıkış 
  • 2016 – No 309 
  • 2018 – Bir Mucize Olsun 
  • 2019 – Benim Tatlı Yalanım
  • 2020 – Bir Zamanlar Çukurova 

Son Güncelleme: 27.05.2021 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Furkan PalalıFikret FekeliBir Zamanlar Çukurova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 9.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Sensiz Olmaz 8. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Friends: Reunion hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar sezon finali tarihi
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar sezon finali tarihi
Kuruluş Osman Bamsı Bey ölüyor mu?
Kuruluş Osman Bamsı Bey ölüyor mu?
Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman başlayacak?
Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman başlayacak?

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Furkan Palalı kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı ne? Pınar Ünsal oynadığı diziler
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk karakteri kimdir? Cengiz Tangör kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sihirli Annem Çilek karakterini kim canlandırıyor? Belinay Süvari kimdir?
Rüyada böcek öldürme ne anlama gelir? Rüyada böcek öldürme anlamı
Seksenler dizisi Butik Ali kimdir? Hakan Bulut'un hayatı!
100.000 tl ye alınabilecek 2. el arabalar 2021
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi
Türk telekom 10 gb internet nasıl yapılır? 2021
Kadınlar için muhteşem düz saç kesim modelleri 2021
Savaşçı 107. bölüm fragmanı izle - Savaşçı 29 Mayıs 2021 Cumartesi özeti
Rüyada doğum veya hamilelik görmek görmek neye işaret eder? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin anlamları ve yorumları
Sedat Peker yeni videoyu ne zaman yayınlayacak? Sedat Peker 8. videoyu ne zaman yayınlayacak? Sedat Peker 8. videoyu yayınladı mı?
TRT 1 canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Fazlası Zarar sunucusu kimdir? Ezgi Sertel hakkında bilgiler
SGK özel hastane fizik tedavi ücretleri ödeme şartları 2021
SGK ilişiksiz belgesi için istenen evraklar nelerdir? SGK ilişiksizlik belgesi geçerlilik süresi
Cep telefonu imei sorgulaması nasıl yapılır, imei numarası nerede yazar?
2020 GSB Burs ve KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ? Sonuç açıklama tarihi belli oldu mu?
Torun bakım maaşı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? 2021
Andorra asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.