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Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakteri kimdir? Furkan Palalı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakteri kimdir? Furkan Palalı kimdir, nereli, kaç yaşında? haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 10 Aralık 2020 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

10 Aralık 2020 Perşembe 19:15
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakteri kimdir? Furkan Palalı kimdir, nereli, kaç yaşında?
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ATV ekranlarında yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin beğenisini toplayan dizi Bir zamanlar Çukurova’da kadrosuna yeni sezonda yeni isimler dahil oluyor. Kadrosunu güçlendirerek yeni sezona girmeyi hedefleyen diziye birbirinden ünlü isimler katılacak.

Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli kimdir?

Diziye dahil olacak olan Fikret Fekeli, Ali Rahmet Fekeli’nin yeğenidir. Ali Rahmet Fekeli yeğeninin yaşadığını bilmemektedir. Aniden Adana’ya gelen Fikret Fekeli herkesi şaşırtır. Adana’ya gelen Fikret’in neden geldiği ise bilinmemektedir.

Furkan Palalı kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna yeni sezonda dahil olacak isim Furkan Palalı oldu. Dizide Fikret Fekeli karakterine hayat verecek olan oyuncu, bu proje ile birlikte tekrar televizyon ekranlarındaki yerini alacak.

1986 Konya doğumlu olna yakışıklı oyuncu, 2011 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra ün kazanmaya başladı. Model olarak başladığı kariyerine yarışmadan sonra oyuncu olarak devam etme kararı alan ünlü oyuncu, birçok projede yer aldı. Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunu olan Palalı, oyunculuk alanında daha iyi olmak adına Marmara Üniversitesi’nde Radyo ve Televizyon alanında yüksek lisans eğitimi almaktadır.

Furkan Palalı’nın yer aldığı diziler

  • 2010 – Küçük Sırlar
  • 2010 – Adını Feriha Koydum
  • 2012 – Hayat Devam Ediyor
  • 2013- Son Yaz
  • 2013 – Aşk Emek İster
  • 2014 – Kızılelma
  • 2015 – Son Çıkış 
  • 2016 – No 309 
  • 2018 – Bir Mucize Olsun 
  • 2019 – Benim Tatlı Yalanım
  • 2020 – Bir Zamanlar Çukurova 


Son Güncelleme: 10.12.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
Furkan PalalıFikret FekeliBir Zamanlar Çukurova
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