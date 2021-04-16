Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, öldü mü? Kerem Alışık BZÇ'den ayrılıyor mu?

Demir’in silah ile vurduğu Fekeli, göğsünden aldığı kurşunlar ile yere düştü. Seyirci ise Fekeli’ye ne olacağını merak ediyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova’da Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık BZÇ’dan ayrılıyor mu? İşte, Bir Zamanlar Çukurova’nın 92. bölüm final sahnesi!

Başrol kadrosunda; Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık gibi isimlerin yer aldığı ATV’nin ilgi ile izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölüm final sahnesinde, Demir Fekeli’nin karşısına çıktı ve ona silah çekti. Demir’e meydan okumayı seçen Fekeli ise kurşunların hedefi oldu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölümünde neler yaşandı?

Sevda, Demir ile Züleyha’nın evliliklerini kurtarabilmek için bir kere daha Ümit’i uyarmaya gittiği zaman, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçek ile karşı karşıya kaldı. Ümit, “Ben senin kızınım” diyerek geçmişine dair bildiği ne varsa hepsini anlattı.

Ümit, annesinin terk ettiği bir bebek olarak yaşamış olduğu her şeyi daha fazla içinde tutmaya dayanamamıştır. Sevda ise Ümit’ten duydukları karşısında şok oldu ve fenalaştı.

Fekeli Fikret’in peşine düşerek Almanya’ya gidiyor!

Demir Züleyha’ya yeni bir jest daha yaptı!

Kalbini zorlayan son yaşananlar sonrasında, Lütfiye ile konaktakiler bütün adımlarını takip etseler dahi, Fekeli hiç kimseye çaktırmadan Fikret’in peşine düştü. Hatta Lütfiye’yi atlatarak Almanya’ya da gitti. Fakat, orada öğrenmiş oldukları, bu zamana kadar bildiklerinin çok daha fazlasıdır. Fekeli, kalbini tekrardan zorlayacak gerçekler ile Adana’ya geri döndü.

Fikret Almanya’ya gittikten sonra derin bir nefes alan Demir ile Züleyha, aile saadetlerini bir davet vererek kutlama kararı aldılar. Adnan’ın doğum gününde bütün Çukurova Demir ile Züleyha’nın mutluluklarına şahitlik edecek.

Şermin’in oldukça içten koşturduğu davette, Demir hem Züleyha’ya hem de Fekeli’ye öyle bir jestte bulundu ki, herkesin gözleri doldu. Ancak Demir’in yaptığı bu jest çok ayrı nedenler ile Müjgan ile Ümit’in içerisinde yeni nefret dalgalarının oluşmasına neden oldu.

Gaffur yanlış zamanda doğru yerde oldu!

Küçük konağa yerleşmesi ile büyük bir ceza alan Gaffur ne yapsa etse yine de kendisini affettirmeyi başaramaz. Yatmak için bir yeri bile olmayan Gaffur kendini Saniye’ye de affettirmeyi başaramayınca her gün farklı farklı yerlerde uyumaya başlar.

Gizli gizli girip atlar ile yarenlik ederek uyuduğu ahırda, alevlerin içinde gözlerini açar. Gaffur’un ahırda olması birçok başka olayın yaşanmasına sebebiyet verecek.

Demir tekrardan Fekeli’ye öfkeli!

Fekeli, her ne kadar bütün yaşananları tasvip etmediğini söylese bile, Demir’in öfkesinin yeniden kendisine yönelmesine engel olamaz. Fikret’in içindeki intikam hırsını dindiremeyen Fekeli, Demir’in öfkesinden nasibini çok acı bir şekilde aldı.

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