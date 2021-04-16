İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon 84 bin TL ceza kesti!
Son Dakika
Rekabet Kurulu, Google'a 296 milyon...

Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, öldü mü? Kerem Alışık BZÇ'den ayrılıyor mu?

ATV’nin fenomen dizilerinden biri haline gelen Bir Zamanlar Çukurova 92. bölümü ile ekranlara geldi. Bölümün final sahnesinde ise Demir, Fekeli’yi silah ile vurdu. Seyirci ise Fekeli’ye ne olacağını merak ediyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, öldü mü? Kerem Alışık BZÇ’den ayrılıyor mu? İşte detaylar…

16 Nisan 2021 Cuma 03:12
Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, öldü mü? Kerem Alışık BZÇ'den ayrılıyor mu?
Takip Et:

Demir’in silah ile vurduğu Fekeli, göğsünden aldığı kurşunlar ile yere düştü. Seyirci ise Fekeli’ye ne olacağını merak ediyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova’da Fekeli ölüyor mu? Kerem Alışık BZÇ’dan ayrılıyor mu? İşte, Bir Zamanlar Çukurova’nın 92. bölüm final sahnesi!

Başrol kadrosunda; Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık gibi isimlerin yer aldığı ATV’nin ilgi ile izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölüm final sahnesinde, Demir Fekeli’nin karşısına çıktı ve ona silah çekti. Demir’e meydan okumayı seçen Fekeli ise kurşunların hedefi oldu.

Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölümünde neler yaşandı?

Sevda, Demir ile Züleyha’nın evliliklerini kurtarabilmek için bir kere daha Ümit’i uyarmaya gittiği zaman, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçek ile karşı karşıya kaldı. Ümit, “Ben senin kızınım” diyerek geçmişine dair bildiği ne varsa hepsini anlattı.

Ümit, annesinin terk ettiği bir bebek olarak yaşamış olduğu her şeyi daha fazla içinde tutmaya dayanamamıştır. Sevda ise Ümit’ten duydukları karşısında şok oldu ve fenalaştı.

Fekeli Fikret’in peşine düşerek Almanya’ya gidiyor!

Kalbini zorlayan son yaşananlar sonrasında, Lütfiye ile konaktakiler bütün adımlarını takip etseler dahi, Fekeli hiç kimseye çaktırmadan Fikret’in peşine düştü. Hatta Lütfiye’yi atlatarak Almanya’ya da gitti. Fakat, orada öğrenmiş oldukları, bu zamana kadar bildiklerinin çok daha fazlasıdır. Fekeli, kalbini tekrardan zorlayacak gerçekler ile Adana’ya geri döndü.

Demir Züleyha’ya yeni bir jest daha yaptı!

Fikret Almanya’ya gittikten sonra derin bir nefes alan Demir ile Züleyha, aile saadetlerini bir davet vererek kutlama kararı aldılar. Adnan’ın doğum gününde bütün Çukurova Demir ile Züleyha’nın mutluluklarına şahitlik edecek.

Şermin’in oldukça içten koşturduğu davette, Demir hem Züleyha’ya hem de Fekeli’ye öyle bir jestte bulundu ki, herkesin gözleri doldu. Ancak Demir’in yaptığı bu jest çok ayrı nedenler ile Müjgan ile Ümit’in içerisinde yeni nefret dalgalarının oluşmasına neden oldu.

Gaffur yanlış zamanda doğru yerde oldu!

Küçük konağa yerleşmesi ile büyük bir ceza alan Gaffur ne yapsa etse yine de kendisini affettirmeyi başaramaz. Yatmak için bir yeri bile olmayan Gaffur kendini Saniye’ye de affettirmeyi başaramayınca her gün farklı farklı yerlerde uyumaya başlar.

Gizli gizli girip atlar ile yarenlik ederek uyuduğu ahırda, alevlerin içinde gözlerini açar. Gaffur’un ahırda olması birçok başka olayın yaşanmasına sebebiyet verecek.

Demir tekrardan Fekeli’ye öfkeli!

Fekeli, her ne kadar bütün yaşananları tasvip etmediğini söylese bile, Demir’in öfkesinin yeniden kendisine yönelmesine engel olamaz. Fikret’in içindeki intikam hırsını dindiremeyen Fekeli, Demir’in öfkesinden nasibini çok acı bir şekilde aldı.


https://www.mynet.com/tv/embed/7142806


Son Güncelleme: 16.04.2021 03:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar ÇukurovaFekeliölüyor MuKeremAlışıkAyrılıyor Mu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mavera 5. bölümü fragmanı 16 Nisan 2021 Cuma
Mavera 5. bölümü fragmanı 16 Nisan 2021 Cuma
Exxen Konuşanlar 17. bölüm izle
Exxen Konuşanlar 17. bölüm izle
Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok, ayrıldı mı?
Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok, ayrıldı mı?
Arda'nın Ramazan Mutfağı 16 Nisan 2021 Cuma tarifi
Arda'nın Ramazan Mutfağı 16 Nisan 2021 Cuma tarifi
Netflix Gölge Ve Kemik dizisi oyuncuları ve konusu
Netflix Gölge Ve Kemik dizisi oyuncuları ve konusu
Nöbetçi filmi oyuncuları ve konusu - Sentinelle konusu ve oyuncuları
Nöbetçi filmi oyuncuları ve konusu - Sentinelle konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölüyor mu, öldü mü? Kerem Alışık BZÇ'den ayrılıyor mu?
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar kimlerdir? çoban desteği alma şartları
İstanbul, Ankara, İzmir 16 Nisan Cuma selası ne zaman okunur? Cuma selası saat kaçta okunuyor?
Yeni kripto para düzenlemesi ile neler değişecek? Kripto para alım satımı yasaklandı mı?
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 16 Nisan 2021 Cuma Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Exxen Konuşanlar 17. bölüm izle
Faturaya ek hangi telefonları alabilirim? Tarifeye ek telefon sorgulama
Arda'nın Ramazan Mutfağı 16 Nisan 2021 Cuma tarifi
SGK grip aşısını karşılıyor mu, sgk ödüyor mu?
Çılgın sayısal loto 12 Nisan 2021 Pazartesi sonuç sorgulama ekranı 
Ziraat Bankası küçükbaş hayvan kredisi şartları Nisan 2021
Burak Sergen kimdir, kaç yaşındadır?
Koronavirüs kapsamında devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
Acemi Anneler dizisi Beyza karakteri kimdir? Melis Yıldıran kimdir, nereli, kaç yaşında?
Army Of The Dead Konusu, oyuncuları, fragmanı, yayın tarihi
16 Nisan 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Nisan 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Onur Tuna ve Elif Doğan aşk mı yaşıyor, sevgililer mi?
Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok, ayrıldı mı?
Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal kimdir?
Whatsapp bellek dolu hatası nasıl çözülür? Whatsapp dahili bellek sorunu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.