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Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü, ölecek mi? Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor mu?

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeli'nin vurulma sahnesini gören kişiler Fekeli ölüyor mu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Kerem Alışık diziye veda mı ediyor?

22 Nisan 2021 Perşembe 20:30
Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü, ölecek mi? Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor mu?
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da Fekeli karakteri ölecek mi sorusu merak ediliyor. Dizide Fekeli karakterine Kerem Alışık hayat veriyor.

Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölecek mi?

Fekeli karakterinin diziye veda edip etmeyeceği yayınlanacak olan 92. Bölümle beraber belli olacak.

Kerem Alışık kimdir?

1960 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Kerem Alışık, Sadri Alışık ve Çolpan İlhan’ın oğlu ve Atillah İlhan’ın yeğenidir. İlk olarak 1995 yılında Fırtınalar dizisinde yer alan Kerem Alışık ayrıca Dansöz filminde de yer almıştır. Bir süre Üsküdar Spor Kulübü’nde futbol oynayan Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Tunagöl ile dünya evine girmiş beş yıl süren evliliğinden Sadri isminde bir oğlu olmuştur.

2005 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezi’ni kuran ve burada oyunculuk eğitimleri veren Alışık, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeli karakterine hayat vermektedir.

 




Son Güncelleme: 22.04.2021 20:30
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Anahtar Kelimeler:
KeremAlışıkFekeli
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