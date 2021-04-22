Bir Zamanlar Çukurova Fekeli öldü mü, ölecek mi? Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor mu?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da Fekeli karakteri ölecek mi sorusu merak ediliyor. Dizide Fekeli karakterine Kerem Alışık hayat veriyor.
Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölecek mi?
Fekeli karakterinin diziye veda edip etmeyeceği yayınlanacak olan 92. Bölümle beraber belli olacak.
Kerem Alışık kimdir?
2005 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezi’ni kuran ve burada oyunculuk eğitimleri veren Alışık, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeli karakterine hayat vermektedir.
Son Güncelleme: 22.04.2021 20:30