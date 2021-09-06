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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni başrolü konuştu!

ATV ekranlarında merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmasına çok az kaldı. Birçok başrol oyuncunun diziden ayrılmasının ardından yeni oyuncularda diziye transfer oldu. Yeni sezonda Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol oyuncusu olarak göreceğimiz İbrahim Çelikkol ise dizide hayat vereceği karakter olan Hakan hakkında detayları paylaştı.

06 Eylül 2021 Pazartesi 22:31
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni başrolü konuştu!
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Biz Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi geliyor. Geçen sezonlarda Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış ve Yılmaz Akkaya rolüyle karşımıza çıkan Uğur Güneş gibi sevilen isimler diziden ayrılmıştı. Yaşanılan bu kayıplardan ötürü dizinin pek bir heyecanının kalmadığı düşünülse de, gelen oyuncularla bu düşünce yavaş yavaş ortadan kalmaya başladı. Dizinin aksiyonu daha da arttı. Yeni sezonda Hakan karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkacak olan İbrahim Çelikkol, hayat vereceği karakter hakkında detayları paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni başrolünden çarpıcı açıklamalar

Başladığı her yeni projede olduğu gibi heyecanlı ve inançlı olduğunu belirten İbrahim Çelikkol, seyircilerin 3 sezondur aşina olduğu dizinin hikâyensin neye dönüşeceğinin önemli olduğunu vurgulayarak, hayat vereceği karakterinde bu duruma olan etkisinin kendisini fazlasıyla heyecanlandırdığını söyledi.

Dönem dizisinde rol alan başarılı oyuncu, her dönemin değerinin bambaşka olduğunu söyledi.  Ayrıca, hikayenin geçtiği zamanının bilinmesi gerektiğin düşündüğünü ve bunu hikayeyle, aynı zamanda karakterle de titizlikle bütünleştirmek gerektiğini aktardı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonunda sevenlerinin karşısına Hakan Gümüşoğlu karakteriyle çıkacak olan İbrahim Çelikkol, canlandırdığı karakter için sürprizlerle dolu bir karakter olduğunu dile getirdikten sonra, “İzledikçe hep beraber tanıyacak ve seveceğiz.” Dedi. Hakan karakterinin en etkileyici kısmını da paylaşan Çelikkol, karakteri için “İzleyiciyi hem güldürüp, hem sevindirip, hem de takdirini toplayacak birçok özelliği bir arada barındırıyor.” İfadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 06.09.2021 22:31
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Anahtar Kelimeler:
ATVİbrahim ÇelikkolBir Zamanlar ÇukurovaATV Dizileri
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