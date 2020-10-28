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Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni katılan oyuncular

Ekranların en çok sevilen dizilerinin başında Bir Zamanlar Çukurova dizisi gelmektedir. Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni sezonda birçok yeni oyuncu katıldı. Sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova dizisine 3. Sezonda katılan yeni oyuncular belli oldu.

28 Ekim 2020 Çarşamba 01:09
Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni katılan oyuncular
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ATV ekranlarının ve Türkiye’nin en çok sevilen dizilerinin başında gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi 3. Sezonu başladı. Diziye yeni katılan oyuncular da merak edilir oldu. Ekranların en çok sevilen dizilerinin başında Bir Zamanlar Çukurova dizisi gelmektedir. Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni sezonda birçok yeni oyuncu katıldı. Sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova dizisine 3. Sezonda katılan yeni oyuncular belli oldu. Dizi geçen sezon koronavirüs dolayısıyla erken final yapmak zorunda kalmıştı.

Bir Zamanlar Çukurova 3. Sezon Yeni Gelen Oyuncular

Nazan Kesal (Sevda Çağlayan)


Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni sezonda katılan oyunculardan biri olan Nazan Kesal, dizide Sevda Çağlayan karakterini canlandırmaktadır. Dizide İstanbul’da başarı öyküsü çizen ve Adana’ya aşkının peşinden giden bir karakteri canlandıracak.

Furkan Palalı (Fikret Fekeli)

Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni sezonda katılan oyunculardan biri olan Furkan Palalı, dizide Fikret Fekeli karakterini canlandıracak. Kendisi Kerem Alışık’ın oynadığı Ali Rahmet Fekeli karakterinin yeğeni olarak oynayacak.

Esra Dermancıoğlu (Behice Hekimoğlu)

Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni sezonda katılan oyunculardan biri olan Esra Dermancıoğlu, dizide Behice Hekimoğlu karakterini canlandıracak. Behice dizideki Müjgan karakterinin halası olacak. Kendisi dizide oldukça zeki bir karakteri canlandıracak. Sürekli sorgulayan biri olan Behici herkesi bıktıracak.



Son Güncelleme: 28.10.2020 01:09
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Bir Zamanlar ÇukurovaATVYeni Sezon
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