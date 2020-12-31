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Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni gelen katılan oyuncular

Haber okurlarının merakını uyandıran Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni gelen katılan oyuncular haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 31.12.2020 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 05:00
Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni gelen katılan oyuncular
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ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni diziye yeni isimler dahil oldu. Yeni sezon kadrosuna Nazan Kesal ve Furkan Palalı sürpriz karakterlere hayat verecek.

Nazan Kesal – Sevda Çağlayan

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 3.sezonunda usta oyuncu Nazan Kesal, Sevda Çağlayan isimli bir assolisti canlandıracak. Sevda Çağlayan, İstanbul’dan Adana’ya uzanan hikayesi ile izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Dizinin kadrosuna katılan Nazan Kesal, hayat verdiği assolist karakteriyle tüm ülkede tanınan bir assolistin hikayesini ekranlara taşıyacak.

Furkan Palalı – Fikret Fekeli

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna katılan bir diğer isim de Furkan Palalı oldu. Fikret Fekeli karakteri, Kerem Alışık’ın canlandırdığı Ali Rahmet Fekeli’nin yeğeni olarak karşımıza çıkacak. Fikret Fekeli’nin amcasının yanında mı olacağı yoksa karşısına düşman olarak mı çıkacağını dizi başladığında izleyeceğiz.



Son Güncelleme: 31.12.2020 05:00
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Anahtar Kelimeler:
Furkan PalalıNazan KesalBir Zamanlar Çukurova
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