Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni bir başrol oyuncusu dahil oldu: Bir Zamanlar Çukurova dizisine hangi ünlü oyuncu katılacak?

Bir Zamanlar Çukurova dizis yakın zamanda yeni sezonu ekranlara gelecek.Dizinin oyuncu kadrosunda değişimler olacak.Diziye katılacak olan başrol oyuncusu heyecan uyandırdı. Bir Zamanlar Çukurova dizisine hangi karakter katılacak?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi

Dizide beklenmeyen ayrılıklar yaşandı. Dizinin yeni sezonunda İbrahim Çelikkol’un yer alacağı söylenmektedir. Çelikkol, dizide Hakan Gümüşoğlu karakterini canlandırması beklenmektedir. Bu karakterin zengin bir iş adamı olduğu ve Demir Yaman’dan intikam için Çukurova’ya gelmesi beklenmektedir.