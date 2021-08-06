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Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni bir başrol oyuncusu dahil oldu: Bir Zamanlar Çukurova dizisine hangi ünlü oyuncu katılacak?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ATV'nin en sevilen dizileri arasında yer almaktadır. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonu yakın zamanda başlayacak. Diziye yeni bir başrol oyuncusunun katılması beklenmektedir. Bir Zamanlar Çukurova dizisine hangi ünlü oyuncu katılacak? Bu haberimizde Bir Zamanlar Çukurova dizisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisine katılacak ünlü isim...

06 Ağustos 2021 Cuma 14:42
Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni bir başrol oyuncusu dahil oldu: Bir Zamanlar Çukurova dizisine hangi ünlü oyuncu katılacak?
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Bir Zamanlar Çukurova dizis yakın zamanda yeni sezonu ekranlara gelecek.Dizinin oyuncu kadrosunda değişimler olacak.Diziye katılacak olan başrol oyuncusu heyecan uyandırdı. Bir Zamanlar Çukurova dizisine hangi karakter katılacak?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi

Dizide beklenmeyen ayrılıklar yaşandı. Dizinin yeni sezonunda İbrahim Çelikkol’un yer alacağı söylenmektedir. Çelikkol, dizide Hakan Gümüşoğlu karakterini canlandırması beklenmektedir. Bu karakterin zengin bir iş adamı olduğu ve Demir Yaman’dan intikam için Çukurova’ya gelmesi beklenmektedir.


Son Güncelleme: 06.08.2021 14:42
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Bir Zamanlar Çukurova İbrahim ÇelikkolBir Zamanlar Çukurova Yeni SezonHakan Gümüşoğlu İbrahim Çelikkol
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