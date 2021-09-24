Bir Zamanlar Çukurova dizisinden bir isim daha ayrıldı: Diziye hangi başrol oyuncusu veda etti?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosunda çok büyük değişimler yaşandı. Dizinin başrol oyuncuları dizinin yeni sezonu başlamadan önce diziden ayrıldı. Dizinin yeni sezon kadrosuna Erkan Bektaş ve İbrahim Çelikkol gibi isimler katılmıştı. Son olarak diziden Hande Soral ayrılmıştı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bir ayrılık daha yaşandı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosundan kim ayrıldı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosundan bir isim daha eksildi

Dizinin başrol oyuncularından biri olan Kerem Alışık, Fekeli karakterini canlandırıyordu. Fekeli karakterinin de bu hafta diziden ayrılması bekleniyor. Dizinin hayranları bu ayrılık kararına olumsuz tepki verdi. Dizinin senaryosuna ilişkin tartışmalar devam etmektedir. Fekeli’nin diziden nasıl ayrılacağı da merak edilmektedir. Dizinin yeni bölümü 30 Eylül Perşembe günü ekranlara gelecek.