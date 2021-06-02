Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye kimdir? Selin Yeninci nereli, kimdir?

ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye karakterinin kim olduğu herkes tarafından merakla araştırılıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Saniye karakterine hayat veren oyuncu Selin Yeninci’dir.

Selin Yeninci kimdir?

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 yılında İstanbul ilinde dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamlamasının ardından 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümüne giderek buradan mezun olmuştur. 1.64 cm boyunda olan oyuncunun burcu ise Oğlak’tır.

Lise yıllarında tiyatro bölümünde başkanlık yapan Selin Yenici, lise yıllarından bu yana tiyatroya ve oyunculuğa kendini adamıştır. Üniversitesinden mezun olmasının ardından Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi’nde Macbeth, Don Juan’ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarla kariyerine adım atmıştır. Genelde ilk zamanlar seslendirme yapmış, Alevli Günler oyununda Cem Davran, Bahtiyar Engin, Erkan Can ve Yıldıray Şahinler usta isimlerle çalışmalar gerçekleştirmiştir. İlk dizi oyunculuk deneyimini ise Vicdan adlı dizide Hande kişiliği ile gerçekleştirmiştir.

Selin Yeninci hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Herkesin merak ettiği konular arasında Selin Yeninci’nin hangi dizi ve filmlerde rol aldığı konusudur. Selin Yeninci, Vicdan, Kaçın Kurası (Neşe), Ah Neriman, Yüz Yüze (Melisa), Avlu (Merve), Bir Zamanlar Çukurova (Saniye). Olur Olur!, Toz Ruhu ve Nasipse Adayız filmlerinde ve dizilerinde rol almıştır. Günümüzde halen rol aldığı dizi olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde de Saniye adlı karaktere hayat vermektedir.