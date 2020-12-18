Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in diziden ayrıldığı iddia ediliyor

Perşembe akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova’nın son bölümünde Yılmaz ve Züleyha kaza yaptı. Kaza sonrası Yılmaz’ın ölüp ölmediği merak konusu oldu. Dizide Yılmaz karakterine Uğur Güneş hayat veriyor.

Uğur Güneş kimdir?

Dizinin 77.bölümünde iki aşık Yılmaz ve Züleyha çocuklarını da alıp yeni bir hayat kurmak için yola çıktı. Bu yolculuk sırasında trafik kazası yaşandı. Yaşanan kazanın ardından Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş’in diziden ayrılıp ayrılmayacağı gündem oldu. İddialara göre Uğur Güneş diziden ayrıldı ve İstanbul’a döndü.

10 Kasım 1987 yılında başkent Ankara’da dünyaya gelen Uğur Güneş, ilk olarak İsimsizler dizisinde yer almış ardından Urfalıyam Ezelden dizinde boy göstermişti. Yakışıklı oyuncu Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki performansıyla çok beğenilmiş ve adını tüm Türkiye’ye duyurmuştu.