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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ortalık karıştı! Yeni bölümde Demir’in yaşadığı öğreniliyor!

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle karşımızda. Reyting rekorları kırmakta olan dizinin yeni bölümünde ortalık karışıyor, Demir Yaman’ın hayatta olduğu öğreniliyor.

06 Ekim 2021 Çarşamba 17:51
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ortalık karıştı! Yeni bölümde Demir’in yaşadığı öğreniliyor!
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ATV ekranlarının gözde dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova, yeni bölümüyle 7 Ekim saat 20.00’de ATV ekranlarında yayınlanacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yeni bölümü 7 Ekimde yayınlanacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi gündemde! Dizinin yeni bölümünde ortalık karışıyor, Demir Yaman’ın hayatta olduğu görülüyor. Dördüncü sezonuyla izleyici kitlesini gittikçe arttıran Bir Zamanlar Çukurova’nın bu hafta yeni bir reyting rekoru kırıp kıramayacağı merak konusu oldu. Öldüğü düşünülen Demir Yaman’ın diziye geri dönmesiyle beraber ortalık karışacak.

 

Demir Yaman hayatta mı?

ATV ekranlarının ünlü dizisi Bir Zamanlar Çukurova, her hafta yeni bölümleriyle ATV ekranlarında. Perşembe günü akşam 20.00’de yayınlanacak olan yeni bölümde neler olacağı ise merak konusu… Bir süredir öldüğü düşünülen Demir Yaman’ın diziye geri döneceği düşünülüyor. İzleyiciler, Demir Yaman’ın diziye geri dönmesini istiyor.

 

Murat Ünalmış geri mi dönüyor?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 3 sezon boyunca rol almış olan Murat Ünalmış’ın kadroya tekrar dahil olması isteniyor. Demir Yaman’ın tekrar görülmesiyle beraber Murat Ünalmış’ın diziye geri dönmesi bekleniyor. Murat Ünalmış’ın kesin olarak geri dönüp dönmediğini bu bölüm belirlenecek. Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümü 7 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında.


Son Güncelleme: 06.10.2021 17:51
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Anahtar Kelimeler:
ATVBir Zamanlar ÇukurovaMurat ünalmış7 EkimDemir Yaman
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