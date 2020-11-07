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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar Yaman neden yok? Vahide Perçim neden ayrıldı, geri dönecek mi?

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar Yaman neden yok? Vahide Perçim neden ayrıldı, geri dönecek mi? haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 7 Kasım 2020 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

07 Kasım 2020 Cumartesi 19:41
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar Yaman neden yok? Vahide Perçim neden ayrıldı, geri dönecek mi?
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ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da şok bir ayrılık yaşandı. Dizinin sevilen karakterlerinden Hünkar Yaman diziden ayrıldı. Usta oyuncu Vahide Perçim’in canlandırdığı Hünkar karakterinin diziden neden ayrıldığı merak konusu oldu.


Son günlerde Vahide Perçim’in diziden ayrılacağını konuşuluyordu. Ayrılık 70. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla kesinleşti. Dizinin yapımcısı Burak Sağyaşar fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından “Elveda Hünkar” şeklinde paylaşımda bulundu ve ayrılığı doğruladı.

Elveda Hünkar

Dizinin yayınlanan 70. bölüm fragmanında Hünkar bıçaklanmıştı. Fragman “Biz kavuşacak kadar yanmadık mı” cümlesiyle yayınlanırken, yapımcı Burak Sağyaşar, fragmanı etiketleyerek “Elveda Hünkar” yorumunu paylaştı. Ayrılık bu açıklamayla kesinleşirken ayrılığın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 07.11.2020 19:41
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