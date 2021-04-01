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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit kimdir? Hande Soral yaşı ve oynadığı diziler

Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit kimdir? Hande Soral yaşı ve oynadığı diziler ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 01.04.2021 tarihli haberimizde Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit kimdir? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

01 Nisan 2021 Perşembe 20:02
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit kimdir? Hande Soral yaşı ve oynadığı diziler
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’ya yeni bir isim dahil oldu. Diziye yeni katılan Ümit karakteri dikkatleri üzerine çekti. Sevilen dizide Ümit karakterinin nasıl bir rolde yer alacağı ilerleyen bölümlerde belli olacak. Dizide Ümit karakterine ise güzel oyuncu Hande Soral hayat veriyor.

Hande Soral kimdir?

2 Şubat 1987 yılında Bursa’da dünyaya gelen güzel oyuncu sektöre şans eseri girmiştir. 54 kilo ve 160 cm boyundaki Soral, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunudur. Güzel oyuncu 2007 yılında Tolga Çevik’in yer aldığı Komedi Dükkanı programına seyirci olarak katılmış ve o bölümde sahneye çıkmıştır.

Sahnedeki performansı ve güzelliğiyle dikkat çeken Soral, ilerleyen yıllarda BKM Mutfak ekibine girmiş ve oyunculuk eğitimleri almıştı. Güzel oyuncu ilk kez Küçük Kadınlar adlı diziyle kamera karşısına geçmiştir. Hande Soral’ın yer aldığı diğer yapımlar ise şu şekilde;

Bir Zamanlar Çukurova

Diriliş: Ertuğrul

İsimsizler

Evlat Kokusu

Yılanların Öcü

Çalıkuşu

Böyle Bitmesin

Küçük Kadınlar



Son Güncelleme: 01.04.2021 20:02
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Anahtar Kelimeler:
ümitHande SoralDizi
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