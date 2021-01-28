İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan kimdir? Nazan Kesal nerelidir?

Birçok kişinin merak ettiği 28 Ocak 2021 Perşembe günü gündeme gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan kimdir? Nazan Kesal nerelidir? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 28-01-2021 tarihli haberimizde Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan kimdir? Nazan Kesal nerelidir? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

28 Ocak 2021 Perşembe 19:31
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan kimdir? Nazan Kesal nerelidir?
Takip Et:

ATV ekranlarında yayınlanan Adana dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da görev alan Sevda karakteri son zamanlarda merak ediliyor. Dizide Sevda Çağlayan karakterine hayat veren Nazan Kesal’dır.

Nazan Kesal kimdir?

Nazan Kesal 28 Mart 1969 tarihinde Manisa’da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Manisa’da tamamladıktan sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk mezunudur.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi kadrosuna dahil olan Nazan Kesal 1993 yılında Süper Baba ile ilk defa kamera karşısına geçmiş ve gösterdiği performans ile birlikte ekranların aranan oyuncularından biri olan Kesal son zamanlarda Halka ve Fazilet Hanımın Kızları dizilerinde görev almıştır.

2005 yılında Erdal Kesal ile evlenen Nazan Kesal’ın Poyraz adında bir oğlu vardır.

Nazan Kesal görev aldığı yapımlar

  • 1993 – Süper Baba
  • 1993 – Tatlı Betüş
  • 1995 – Bizim Ev
  • 2000 – Öykülerle Yaşayanlar
  • 2000 – Güneşin Battığı Yer
  • 2002 – Berivan
  • 2003 – Mühürlü Güller
  • 2004 – Yadigar 
  • 2005 – Rüzgarlı Bahçe 
  • 2007 – Şölen
  • 2008 – Cennetin Çocukları
  • 2009 – Hicran Yarası 
  • 2011 – Bir Ömür Yetmez 
  • 2012 – Kayıp Şehir 
  • 2017 – Fazilet Hanım ve Kızları 
  • 2019 – Halka 
  • 2019 – Çocuk 

 



Son Güncelleme: 28.01.2021 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sevda çağlayanNazan KesalBir Zamanlar Çukurova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları
Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu
Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu
Göz filmi konusu ve oyuncuları
Göz filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Rüyada et görmek görmek neye işaret eder? Rüyada et görmenin anlamları ve yorumları
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
Samsung Galaxy S21 ne zaman piyasada olacak? Samsung Galaxy S21 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Fatih Terim Gaziantep FK-Galatasaray maçı basın toplantısı açıklamaları
Fizik tedavi teknikeri olma şartları ve maaşları
40 Bin TL'ye kadar geri ödemesiz hibe destek ödemesi
Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç, diziden ayrıldı mı?
2021 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Yeniden başlayacak mı? Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Amazon Prime Bliss film konusu ve oyuncuları
Alevlerin Ardında dizisi Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş'ın hayatı!
ÖSYM 2020 KPSS, YKS ve DGS ne sınavları ne zaman yapılacak? ÖSYM 2020 sınav takvimi ne zaman yayınlanır?
Facebook’tan nasıl para kazanılır? 2021 Yılı facebook.com üzerinden para kazanma yöntemleri
2020 yılı hangi günler resmi tatil olacak? 2020 Resmi tatil tarihleri hangi günlere denk geliyor? Tatil takvimi yayınlandı!
Devletten destek ödemesi açıklaması geldi Geliri olmayan vatandaşlarımıza 670 TL ödeme
Elimi Bırakma dizisi final mi yapacak? Elimi Bırakma neden final yapıyor?
Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Eğitim hayatı ve biyografisi
Part time çalışan işçinin kıdem tazminatı alma şartları nelerdir? 2021
Elektrik aboneliği başvurusu nasıl yapılır? 2021 Elektrik aboneliği için talep edilen belgeler
Akbank emeklilere 1300 TL promosyon ödemesi! 2021 yılı Akbank emekli promosyon miktarı
Türk Telekom kime, nasıl şikayet edilir? Türk Telekom şikayet yolları
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 30 Ocak 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.