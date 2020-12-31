İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Memura Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?
Son Dakika
Memura Ocak ayında ne kadar...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan kimdir? Nazan Kesal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan kimdir? Nazan Kesal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan kimdir? Nazan Kesal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 31.12.2020 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 19:30
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan kimdir? Nazan Kesal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Takip Et:

ATV ekranlarında yayınlanan Adana dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da görev alan Sevda karakteri son zamanlarda merak ediliyor. Dizide Sevda Çağlayan karakterine hayat veren Nazan Kesal’dır.

Nazan Kesal kimdir?

Nazan Kesal 28 Mart 1969 tarihinde Manisa’da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Manisa’da tamamladıktan sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanat Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk mezunudur.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi kadrosuna dahil olan Nazan Kesal 1993 yılında Süper Baba ile ilk defa kamera karşısına geçmiş ve gösterdiği performans ile birlikte ekranların aranan oyuncularından biri olan Kesal son zamanlarda Halka ve Fazilet Hanımın Kızları dizilerinde görev almıştır.

2005 yılında Erdal Kesal ile evlenen Nazan Kesal’ın Poyraz adında bir oğlu vardır.

Nazan Kesal görev aldığı yapımlar

  • 1993 – Süper Baba
  • 1993 – Tatlı Betüş
  • 1995 – Bizim Ev
  • 2000 – Öykülerle Yaşayanlar
  • 2000 – Güneşin Battığı Yer
  • 2002 – Berivan
  • 2003 – Mühürlü Güller
  • 2004 – Yadigar 
  • 2005 – Rüzgarlı Bahçe 
  • 2007 – Şölen
  • 2008 – Cennetin Çocukları
  • 2009 – Hicran Yarası 
  • 2011 – Bir Ömür Yetmez 
  • 2012 – Kayıp Şehir 
  • 2017 – Fazilet Hanım ve Kızları 
  • 2019 – Halka 
  • 2019 – Çocuk 

 



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sevda çağlayanNazan KesalBir Zamanlar Çukurova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

Popüler Haberler

31 Aralık 2020 Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı 31 Aralık 2020 Perşembe Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Alev Alev dizisindeki Ozan karakteri kimdir? Berkay Ateş nereli, yaşı kaç?
O Ses Türkiye yılbaşı Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında, nereli?
Yeni Hayat dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar öldü mü, Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin diziden ayrılıyor mu?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Gevher Hatun karakterine Leyla Feray hayat veriyor
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan kimdir? Nazan Kesal kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Gerçek adı nedir? Burak Tozkoparan nereli, yaşı kaç?
Alev Alev dizisi Ali karakterini kim canlandırıyor? Toprak Can Adıgüzel kimdir?
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu'nun yer aldığı diziler
Migros Sanal Market nedir, nasıl indirilir? Migros Sanal Market indirme ve alışveriş yapma
Kuşburnunun sağlığa faydaları nelerdir? Kuşburnu faydaları ve besin değerleri
Nalan şarkısıyla adını duyuran Emir Can İğrek'in namaz videosu olay oldu
2020 İlave tediye ödeme miktarı ne kadar?
iOS 13.4.1 ve iPadOS 13.4.1 yenilikleri neler?
O Ses Türkiye konuğu Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sol Yanım dizisi Biricik karakterini kim canlandırıyor? Cemre Baysel biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Çelebi kimdir? Cem Bender kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
O Ses Türkiye yılbaşı Miray Daner kimdir, kaç yaşında, nereli?
O Ses Türkiye yılbaşı Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında, nereli?
Güldür Güldür Show İsmail Demirci kimdir, kaç yaşında, nereli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.