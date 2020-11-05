Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan karakterini kim canlandırıyor? Nazan Kesal kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Adana dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da görev alan Sevda karakteri son zamanlarda merak ediliyor. Dizide Sevda Çağlayan karakterine hayat veren Nazan Kesal’dır.
Nazan Kesal kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi kadrosuna dahil olan Nazan Kesal 1993 yılında Süper Baba ile ilk defa kamera karşısına geçmiş ve gösterdiği performans ile birlikte ekranların aranan oyuncularından biri olan Kesal son zamanlarda Halka ve Fazilet Hanımın Kızları dizilerinde görev almıştır.
2005 yılında Erdal Kesal ile evlenen Nazan Kesal’ın Poyraz adında bir oğlu vardır.
Nazan Kesal görev aldığı yapımlar
- 1993 – Süper Baba
- 1993 – Tatlı Betüş
- 1995 – Bizim Ev
- 2000 – Öykülerle Yaşayanlar
- 2000 – Güneşin Battığı Yer
- 2002 – Berivan
- 2003 – Mühürlü Güller
- 2004 – Yadigar
- 2005 – Rüzgarlı Bahçe
- 2007 – Şölen
- 2008 – Cennetin Çocukları
- 2009 – Hicran Yarası
- 2011 – Bir Ömür Yetmez
- 2012 – Kayıp Şehir
- 2017 – Fazilet Hanım ve Kızları
- 2019 – Halka
- 2019 – Çocuk
Son Güncelleme: 05.11.2020 19:31