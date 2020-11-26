Bir Zamanlar Çukurova dizisi ne zaman final yapacak? Bir Zamanlar Çukurova bitiyor mu?

ATV ekranlarında 3 sezondur yayınlanan ve ciddi bir hayran kitlesi olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final yapacağı tarih açıklandıktan sonra pek çok hayran üzüntüye boğuldu. Bilindiği üzere dizinin setinde yaşanan sıkıntılar sonrasında Vahide Perçin’in diziden ayrılması ile başlayan sorunlar halen devam ediyor.

Başrol oyuncuları arasında bulunan Hilal Altınbilek (Züleyha), Murat Ünalmış (Demir), Uğur Güneş (Yılmaz)'in bulunduğu dizi hakkında yapım şirketi ilk defa açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda 27 Mayısıs 2021 tarihinde dizinin kesin final yapacağı belirtildi.

‘ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da ilk iki sezonunda olduğu gibi perşembe gecelerinin zirvesinde yer alarak reyting rekorları kıran ‘Bir Zamanlar Çukurova’ çekimlerine planlandığı şekilde devam ediyor. Son yılların en büyük dönem işlerinden biri olan ve bir yıllık hazırlık sürecinin ardından seyirciyle buluşan dizide, senaryo ve yapım ekibinin planlaması dışında bir değişiklik bulunmazken bir süredir dijital medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor.’ Açıklaması yapıldı.