Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne’yi kim canlandırıyor? Serpil Tamur'un biyografisi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Haminnesi, yaşlılığı nedeniyle unutkanlığı ve sevimliliğiyle izleyicilerin sevgisini kazandı. Haminne bazen konaktakileri kahkahalara boğarken, bazen de hüzünlü anlar yaşatıyor. Dizide Haminne karakterine, usta oyuncu Serpil Tamur hayat veriyor.
Bir Zamanlar Çukurova Haminne kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Haminne karakterini canlandıran Serpil Tamur, 19 Mayısıs 1944 Yunanistan Rodos’ta dünyaya gelmiştir. Ankara Devlet Konservatuvarında eğitimini tamamladıktan sonra Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne atanmıştır. 1963 yılından beri Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak yer alan usta oyuncu, 3 oyun sahnelemiş ve 40’tan fazla oyunda rol almıştır.
Dizi oyunculuğu kariyerine 1993 yılında yayınlanan Tanrı Misafiri isimli diziyle başlamıştır. Ancak televizyondaki asıl çıkışını Kurtlar Vadisi dizisinde Polat’ın annesi Nazife Candan karakteri ile yapmıştır.
Serpil Tamur’un rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova
Kurtlar Vadisi Pusu
Zeliha’nın Gözleri
Bebeğim
Nehir
Kurtlar Vadisi
Aşkımızda Ölüm Var
Unutma Beni
Ah Bir Zengin Olsam
Tanrı Misafiri