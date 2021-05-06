İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne kimdir? Serpil Tamur yer aldığı dizi ve film yapımları

Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne kimdir? Serpil Tamur yer aldığı dizi ve film yapımları konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne kimdir? Serpil Tamur yer aldığı dizi ve film yapımları hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 6 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 19:21
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne kimdir? Serpil Tamur yer aldığı dizi ve film yapımları
Takip Et:

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Haminnesi, yaşlılığı nedeniyle unutkanlığı ve sevimliliğiyle izleyicilerin sevgisini kazandı. Haminne bazen konaktakileri kahkahalara boğarken, bazen de hüzünlü anlar yaşatıyor. Dizide Haminne karakterine, usta oyuncu Serpil Tamur hayat veriyor.

Bir Zamanlar Çukurova Haminne kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Haminne karakterini canlandıran Serpil Tamur, 19 Mayıs 1944 Yunanistan Rodos’ta dünyaya gelmiştir. Ankara Devlet Konservatuvarında eğitimini tamamladıktan sonra Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne atanmıştır. 1963 yılından beri Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak yer alan usta oyuncu, 3 oyun sahnelemiş ve 40’tan fazla oyunda rol almıştır.

Dizi oyunculuğu kariyerine 1993 yılında yayınlanan Tanrı Misafiri isimli diziyle başlamıştır. Ancak televizyondaki asıl çıkışını Kurtlar Vadisi dizisinde Polat’ın annesi Nazife Candan karakteri ile yapmıştır.

Serpil Tamur’un rol aldığı yapımlar

Bir Zamanlar Çukurova

Kurtlar Vadisi Pusu

Zeliha’nın Gözleri

Kurtlar Vadisi Terör

Bebeğim

Nehir

Kurtlar Vadisi

Aşkımızda Ölüm Var

Unutma Beni

Ah Bir Zengin Olsam

Tanrı Misafiri




Son Güncelleme: 06.05.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Serpil TamurKurtlar VadisiBir Zamanlar ÇukurovaHaminne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaralı Kalbim 92.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 92.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Kuruluş Osman dizisi ne zaman final yapacak?
Kuruluş Osman dizisi ne zaman final yapacak?
Utku Ateş Cam Tavanlar kadrosuna katıldı
Utku Ateş Cam Tavanlar kadrosuna katıldı
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yayınlanmayacak mı, yayın akışında neden yok?
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yayınlanmayacak mı, yayın akışında neden yok?
Çukur ne zaman final yapacak, kaç bölüm kaldı? Çukur Kaçıncı bölümde bitecek?
Çukur ne zaman final yapacak, kaç bölüm kaldı? Çukur Kaçıncı bölümde bitecek?
Yaralı Kalbim 91. bölüm Kanal 7 canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
Yaralı Kalbim 91. bölüm Kanal 7 canlı izle – 6 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev dizisi çekim yerleri ve mekanları
Alev Alev dizisindeki Rüya karakteri kimdir? Dilan Çiçek Deniz nereli, yaşı kaç?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne kimdir? Serpil Tamur yer aldığı dizi ve film yapımları
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi yer aldığı dizi ve film yapımları
Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Gerçek adı ne? Haydar Köyel oynadığı diziler
Yaralı Kalbim 92.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Sol Yanım dizisi Nazlım karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Feyza Civelek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız yaşı ve oynadığı diziler
Altay - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı nedir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç?
KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?
Kayhan Yıldızoğlu kim, kaç yaşında? Kayhan Yıldızoğlu hayatı
Devlet hastaneleri diş teli takar mı? 2021 Devlette diş teli tedavisi fiyatları
Yetim maaşı ne kadardır? Yetim maaşı kimlere ne kadar süre ile ödenir? 2021 yetim maaşı alma şartları
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
Nescafe 3ü1 Arada çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Günlük burç yorumları; 7 Mayıs 2021 Cuma astroloji burç yorumları
Tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi nasıl yapılır?
Utku Ateş Cam Tavanlar kadrosuna katıldı
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yayınlanmayacak mı, yayın akışında neden yok?
Temassız işlemlerde limit yükseldi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.