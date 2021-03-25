İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...

Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne kimdir? Serpil Tamur yaşı ve oynadığı diziler

Okurlarımız tarafından merak edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne kimdir? Serpil Tamur yaşı ve oynadığı diziler hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne kimdir? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 25 Mart 2021 Perşembe tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

25 Mart 2021 Perşembe 19:21
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne kimdir? Serpil Tamur yaşı ve oynadığı diziler
Takip Et:

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Haminnesi, yaşlılığı nedeniyle unutkanlığı ve sevimliliğiyle izleyicilerin sevgisini kazandı. Haminne bazen konaktakileri kahkahalara boğarken, bazen de hüzünlü anlar yaşatıyor. Dizide Haminne karakterine, usta oyuncu Serpil Tamur hayat veriyor.

Bir Zamanlar Çukurova Haminne kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Haminne karakterini canlandıran Serpil Tamur, 19 Mayısıs 1944 Yunanistan Rodos’ta dünyaya gelmiştir. Ankara Devlet Konservatuvarında eğitimini tamamladıktan sonra Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne atanmıştır. 1963 yılından beri Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak yer alan usta oyuncu, 3 oyun sahnelemiş ve 40’tan fazla oyunda rol almıştır.

Dizi oyunculuğu kariyerine 1993 yılında yayınlanan Tanrı Misafiri isimli diziyle başlamıştır. Ancak televizyondaki asıl çıkışını Kurtlar Vadisi dizisinde Polat’ın annesi Nazife Candan karakteri ile yapmıştır.

Serpil Tamur’un rol aldığı yapımlar

Bir Zamanlar Çukurova

Kurtlar Vadisi Pusu

Zeliha’nın Gözleri

Kurtlar Vadisi Terör

Bebeğim

Nehir

Kurtlar Vadisi

Aşkımızda Ölüm Var

Unutma Beni

Ah Bir Zengin Olsam

Tanrı Misafiri



Son Güncelleme: 25.03.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Serpil TamurKurtlar VadisiBir Zamanlar ÇukurovaHaminne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şarkılar Bizi Söyler Zafer Algöz kimdir, nereli? Zafer Algöz kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Zafer Algöz kimdir, nereli? Zafer Algöz kaç yaşında, evli mi?
Yaralı Kalbim 50. bölüm fragmanı 26 Mart 2021 Cuma yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 50. bölüm fragmanı 26 Mart 2021 Cuma yeni bölüm özeti Kanal 7
Leyla ile Mecnun dizisinin yeni bölüm çekimleri ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman yayınlanır?
Leyla ile Mecnun dizisinin yeni bölüm çekimleri ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman yayınlanır?
Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak?
Kırmızı Kamyon dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak?
Tövbeler Olsun 31. bölüm TRT1 canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Tövbeler Olsun yeni son bölüm izle
Tövbeler Olsun 31. bölüm TRT1 canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Tövbeler Olsun yeni son bölüm izle
Canavar Kamyonlar filmi konusu nedir? Canavar Kamyonlar fragmanı, oyuncuları ve konusu
Canavar Kamyonlar filmi konusu nedir? Canavar Kamyonlar fragmanı, oyuncuları ve konusu

Popüler Haberler

Emanet dizisi Cansu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
50.000 tl 1 ayda ne kadar faiz getirir? 50.000 BİN TL'ye verilen faiz oranları
Alev Alev dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Alev Alev karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Sol Yanım dizisi Barbar (Emre Dinler) kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Bir Zamanlar Kıbrıs dizi çekim seti hangi ilde?
Şarkılar Bizi Söyler Zafer Algöz kimdir, nereli? Zafer Algöz kaç yaşında, evli mi?
Alev Alev dizisinde Bülent karakterine Cem Sürgit hayat veriyor
Hangi ay hangi burçtur? Hangi ay doğan, ne burcu olur? Hangi ay hangi burç olur?
Mucize Doktor dizisi Vuslat kimdir? Zerrin Tekindor'un yer aldığı diziler
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit kimdir? Hande Soral kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Yol Arkadaşım 2'de ki arabanın markası ne?
Kuzey Yıldızı Bahar kimdir? Melis Sabah kimdir, nereli yaşı kaç?
Rüyada büyük fare görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada büyük fare görmek rüyasının tabiri
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları nerelidir?
Maraşlı dizisi Savaş kimdir? Saygın Soysal hakkında bilgiler
Alev Alev dizisi Çiçek’i kim canlandırıyor? Hazal Ergüçlü'nün biyografisi
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten karakteri kimdir? Selin Genç kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sol Yanım dizisi Nil (Deniz Barut) kimdir?
TRT1 Tövbeler Olsun dizisi tekrarları hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte karakterini kim canlandırıyor? Hasan Kaçan kimdir?
Alev Alev dizisi Cemre (Demet Evgar) kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.