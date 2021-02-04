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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne kimdir? Serpil Tamur rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Türkiye basınında yankı uyandıran Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne kimdir? Serpil Tamur rol aldığı yapımlar ve biyografisi hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 4 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne kimdir? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 19:21
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne kimdir? Serpil Tamur rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Haminnesi, yaşlılığı nedeniyle unutkanlığı ve sevimliliğiyle izleyicilerin sevgisini kazandı. Haminne bazen konaktakileri kahkahalara boğarken, bazen de hüzünlü anlar yaşatıyor. Dizide Haminne karakterine, usta oyuncu Serpil Tamur hayat veriyor.

Bir Zamanlar Çukurova Haminne kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Haminne karakterini canlandıran Serpil Tamur, 19 Mayısıs 1944 Yunanistan Rodos’ta dünyaya gelmiştir. Ankara Devlet Konservatuvarında eğitimini tamamladıktan sonra Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne atanmıştır. 1963 yılından beri Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak yer alan usta oyuncu, 3 oyun sahnelemiş ve 40’tan fazla oyunda rol almıştır.

Dizi oyunculuğu kariyerine 1993 yılında yayınlanan Tanrı Misafiri isimli diziyle başlamıştır. Ancak televizyondaki asıl çıkışını Kurtlar Vadisi dizisinde Polat’ın annesi Nazife Candan karakteri ile yapmıştır.

Serpil Tamur’un rol aldığı yapımlar

Bir Zamanlar Çukurova

Kurtlar Vadisi Pusu

Zeliha’nın Gözleri

Kurtlar Vadisi Terör

Bebeğim

Nehir

Kurtlar Vadisi

Aşkımızda Ölüm Var

Unutma Beni

Ah Bir Zengin Olsam

Tanrı Misafiri



Son Güncelleme: 04.02.2021 19:21
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Anahtar Kelimeler:
Serpil TamurKurtlar VadisiBir Zamanlar ÇukurovaHaminne
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