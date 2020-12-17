İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia edilen başhekime soruşturma
Son Dakika
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil Tekrar Neden Hastaneye Yatırıldı! Son Dakika Mehmet Ali Erbil’in Sağlık Durumu Nasıl?
Son Dakika
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil...
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter'den Covid-19 için müjde!
Son Dakika
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk...
Yılbaşında yeni tedbirler gelebilir mi? Bilim Kurulu üyesinden yılbaşı açıklaması
Son Dakika
Yılbaşında yeni tedbirler gelebilir mi?...

Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç'in hayatı ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımız tarafından merak edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç'in hayatı ve rol aldığı yapımlar hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 17 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

17 Aralık 2020 Perşembe 19:42
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

ATV ekranlarında izleyenleri ile buluşan ve uzun süredir yayınlandığı her hafta reyting sıralamasında en üst sıralarda yer alan Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide izlenen Gülten karakteri hakkında merak edilenler intenet üzerinde sorulmaya başlandı.

Bir Zamanlar Çukurova Gülten kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Gülten karakteri aslında iyi niyetli ve saf düşünceli bir Anadolu kızı olarak karşımıza çıkmaktadır. Gaffur’un kız kardeşi olan Gülten Yılmaz’a oldukça büyük bir aşk beslemektedir. Tek hayali onunda güzel bir gelecek kurmaktır. Zeliha ile ilgili gerçeği öğrendiğinde büyük yıkıma uğrayan Gülten, Yılmaz’ı elde etmek için elinden geleni yapmaktadır. Dizide Gülten karakterine Selin Genç hayat vermektedir.

Selin Genç kimdir?

Selin Genç 1994 senesinde doğmuştur. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden tamamlayan Genç sonrasında oyunculuk alanında kendini geliştirmeye karar vermiştir. Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü bitirerek kamera önü oyunculuk ve diksiyon dersleri almıştır. Kendisi ilk dizi deneyimini Bir Zamanlar Çukurova dizisinde elde etmiştir. 43 bölümdür dizide olan başarılı oyuncunun kariyerinin devamında da başarılar elde etmesi beklenmektedir.



Son Güncelleme: 17.12.2020 19:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GültenSelin GençBir Zamanlar ÇukurovaATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sol Yanım Mert Tekin Kimdir? (Anıl Tetik)
Sol Yanım Mert Tekin Kimdir? (Anıl Tetik)
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği klinik nerede?
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği klinik nerede?
Menajerimi Ara Koray kimdir? Gerçek adı nedir? Hayrettin Karaoğuz hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Koray kimdir? Gerçek adı nedir? Hayrettin Karaoğuz hakkında bilgiler
İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu
İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu
Maria ile Mustafa dizi setinde 18 kişinin Coronavirus (Covid-19) testi pozitif çıktı
Maria ile Mustafa dizi setinde 18 kişinin Coronavirus (Covid-19) testi pozitif çıktı
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?
Gönül Dağı dizisinde Dilek’in annesi Gülsüm Öğretmen karakterine kim hayat verecek?

Popüler Haberler

Alev Alev dizisindeki Çiçek karakteri kimdir? Hazal Ergüçlü nereli, yaşı kaç?
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Vahide Perçin neden yok, diziye geri dönecek mi? Sağlık durumu nasıl?
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Gerçek adı nedir? Tuğçe Açıkgöz nereli, yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi Eda karakterini kim canlandırıyor? Ecem Atalay kimdir?
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisindeki Zeynep karakteri Kimdir? Tuğçe Açıkgöz dizideki rolü ve hayatı
2020 Engelli raporu nasıl alınır? Engelli raporu için gerekli şartlar ve başvuru bilgileri
Çoçuk yardım parası nereden alınır? 2020 Çoçuk yardım parası ne zaman , ayın kaçında yatar?
Aloe Vera Shot ürünü kullanımı
Emekliye intibak zammı ile ilgili 17 Aralık 2020 Perşembe son durum
Netflix'in yerli yapımı Atiye'nin kаmеrа arkası görüntüleri yayınlandı!
Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Berkay Ateş hakkında bilgiler
Alev Alev dizisi Rüya kimdir? Gerçek adı ne? Dilan Çiçek Deniz oynadığı diziler
İyi Aile Babası dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İyi Aile Babası dizisi oyuncu kadrosu
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan karakterini kim canlandırıyor? Nazan Kesal biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda Vahide Perçin olmayacak mı? Hünkar karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Mucize Doktor dizisinde Tolga karakterini Mehmet Ezel Özgün canlandırıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.