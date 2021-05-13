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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç yer aldığı dizi ve film yapımları

13 Mayıs 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç yer aldığı dizi ve film yapımları haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 13-05-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

13 Mayıs 2021 Perşembe 20:03
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç yer aldığı dizi ve film yapımları
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ATV ekranlarında izleyenleri ile buluşan ve uzun süredir yayınlandığı her hafta reyting sıralamasında en üst sıralarda yer alan Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide izlenen Gülten karakteri hakkında merak edilenler intenet üzerinde sorulmaya başlandı.

Bir Zamanlar Çukurova Gülten kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Gülten karakteri aslında iyi niyetli ve saf düşünceli bir Anadolu kızı olarak karşımıza çıkmaktadır. Gaffur’un kız kardeşi olan Gülten Yılmaz’a oldukça büyük bir aşk beslemektedir. Tek hayali onunda güzel bir gelecek kurmaktır. Zeliha ile ilgili gerçeği öğrendiğinde büyük yıkıma uğrayan Gülten, Yılmaz’ı elde etmek için elinden geleni yapmaktadır. Dizide Gülten karakterine Selin Genç hayat vermektedir.

Selin Genç kimdir?

Selin Genç 1994 senesinde doğmuştur. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden tamamlayan Genç sonrasında oyunculuk alanında kendini geliştirmeye karar vermiştir. Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü bitirerek kamera önü oyunculuk ve diksiyon dersleri almıştır. Kendisi ilk dizi deneyimini Bir Zamanlar Çukurova dizisinde elde etmiştir. 43 bölümdür dizide olan başarılı oyuncunun kariyerinin devamında da başarılar elde etmesi beklenmektedir.


Son Güncelleme: 13.05.2021 20:03
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Anahtar Kelimeler:
GültenSelin GençBir Zamanlar ÇukurovaATV
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