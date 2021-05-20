İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç kimdir, nereli yaşı kaç?

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç kimdir, nereli yaşı kaç? hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 20 Mayıs 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak, Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

20 Mayıs 2021 Perşembe 19:42
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç kimdir, nereli yaşı kaç?
Takip Et:

ATV ekranlarında izleyenleri ile buluşan ve uzun süredir yayınlandığı her hafta reyting sıralamasında en üst sıralarda yer alan Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide izlenen Gülten karakteri hakkında merak edilenler intenet üzerinde sorulmaya başlandı.

Bir Zamanlar Çukurova Gülten kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Gülten karakteri aslında iyi niyetli ve saf düşünceli bir Anadolu kızı olarak karşımıza çıkmaktadır. Gaffur’un kız kardeşi olan Gülten Yılmaz’a oldukça büyük bir aşk beslemektedir. Tek hayali onunda güzel bir gelecek kurmaktır. Zeliha ile ilgili gerçeği öğrendiğinde büyük yıkıma uğrayan Gülten, Yılmaz’ı elde etmek için elinden geleni yapmaktadır. Dizide Gülten karakterine Selin Genç hayat vermektedir.

Selin Genç kimdir?

Selin Genç 1994 senesinde doğmuştur. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden tamamlayan Genç sonrasında oyunculuk alanında kendini geliştirmeye karar vermiştir. Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü bitirerek kamera önü oyunculuk ve diksiyon dersleri almıştır. Kendisi ilk dizi deneyimini Bir Zamanlar Çukurova dizisinde elde etmiştir. 43 bölümdür dizide olan başarılı oyuncunun kariyerinin devamında da başarılar elde etmesi beklenmektedir.


Son Güncelleme: 20.05.2021 19:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GültenSelin GençBir Zamanlar ÇukurovaATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beni Bırakma 609.bölüm bölüm izle 20 Mayıs 2021 Perşembe son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Beni Bırakma 609.bölüm bölüm izle 20 Mayıs 2021 Perşembe son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Gişe Memuru filmi nerede çekildi? Gişe Memuru filmi konusu ve oyuncuları
Gişe Memuru filmi nerede çekildi? Gişe Memuru filmi konusu ve oyuncuları
Benim Adım Melek final mi oluyor? Dizinin oyuncuları kimlerdir?
Benim Adım Melek final mi oluyor? Dizinin oyuncuları kimlerdir?
Anneler 150. bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Anneler 150. bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti TRT 1
Anneler 149. bölüm izle 20 Mayıs Perşembe son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT 1
Anneler 149. bölüm izle 20 Mayıs Perşembe son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT 1
Beni Bırakma 610.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti ATV
Beni Bırakma 610.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti ATV

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç kimdir, nereli yaşı kaç?
Alev Alev dizisinde Tomris karakterine Zuhal Olcay hayat veriyor
Bir Zamanlar Çukurova Vahide Perçin olmayacak mı? Hünkar karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Sol Yanım dizisi Eda kimdir? Gerçek adı ne? Ecem Atalay oynadığı diziler
Sol Yanım dizisi Nil karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Deniz Barut kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Bülent karakterini kim canlandırıyor? Cem Sürgit biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz biyografisi
Rüyada bulgur görmek görmek neye işaret eder? Rüyada bulgur görmenin anlamları ve yorumları
Güz Masalı dizisi konusu nedir? Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek?
Maraşlı dizisi İlhan kimdir? Cemil Büyükdöğerli'nin hayatı!
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl kullanılmalıdır? Yağlı ciltlere Fondöten kullanmak için öneriler!
Masum 423.bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
ATV'de 18 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 18 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Bir Zamanlar Çukurova Haminne kimdir? Serpil Tamur biyografisi
Mucize Doktor dizi oyuncusu Ferda kimdir? Seda Bakan hakkında bilgiler
Alev Alev dizisi İskender kimdir? Berker Güven’in yer aldığı diziler
Alev Alev dizisi Rüya kimdir? Gerçek adı nedir? Dilan Çiçek Deniz nereli, yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
20 Mayıs 2021 Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı 20 Mayıs 2021 Perşembe Türkiye'de bugünkü vaka sayısı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.