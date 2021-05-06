İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç doğum tarihi

Türkiye basınında yankı uyandıran Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç doğum tarihi hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 6 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 19:42
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç doğum tarihi
Takip Et:

ATV ekranlarında izleyenleri ile buluşan ve uzun süredir yayınlandığı her hafta reyting sıralamasında en üst sıralarda yer alan Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide izlenen Gülten karakteri hakkında merak edilenler intenet üzerinde sorulmaya başlandı.

Bir Zamanlar Çukurova Gülten kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Gülten karakteri aslında iyi niyetli ve saf düşünceli bir Anadolu kızı olarak karşımıza çıkmaktadır. Gaffur’un kız kardeşi olan Gülten Yılmaz’a oldukça büyük bir aşk beslemektedir. Tek hayali onunda güzel bir gelecek kurmaktır. Zeliha ile ilgili gerçeği öğrendiğinde büyük yıkıma uğrayan Gülten, Yılmaz’ı elde etmek için elinden geleni yapmaktadır. Dizide Gülten karakterine Selin Genç hayat vermektedir.

Selin Genç kimdir?

Selin Genç 1994 senesinde doğmuştur. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden tamamlayan Genç sonrasında oyunculuk alanında kendini geliştirmeye karar vermiştir. Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü bitirerek kamera önü oyunculuk ve diksiyon dersleri almıştır. Kendisi ilk dizi deneyimini Bir Zamanlar Çukurova dizisinde elde etmiştir. 43 bölümdür dizide olan başarılı oyuncunun kariyerinin devamında da başarılar elde etmesi beklenmektedir.




Son Güncelleme: 06.05.2021 19:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GültenSelin GençBir Zamanlar ÇukurovaATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 175.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Emanet 175.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 92.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 92.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Kuruluş Osman dizisi ne zaman final yapacak?
Kuruluş Osman dizisi ne zaman final yapacak?
Utku Ateş Cam Tavanlar kadrosuna katıldı
Utku Ateş Cam Tavanlar kadrosuna katıldı
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yayınlanmayacak mı, yayın akışında neden yok?
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yayınlanmayacak mı, yayın akışında neden yok?
Çukur ne zaman final yapacak, kaç bölüm kaldı? Çukur Kaçıncı bölümde bitecek?
Çukur ne zaman final yapacak, kaç bölüm kaldı? Çukur Kaçıncı bölümde bitecek?

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Özel Kuzey Üniversitesi nerdedir, hangi şehirdedir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç doğum tarihi
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay kimdir, nereli yaşı kaç?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar diziden ayrıldı mı? Vahide Perçin Bir Zamanlar Çukurova'ya geri gelecek mi?
Sol Yanım dizisinin Zeynep'i Tuğçe Açıkgöz'ün hayat hikayesi!
Sol Yanım Eda kimdir? Ecem Atalay biyografisi
Sol Yanım dizisi Nil karakteri kimdir? Deniz Barut kimdir, nereli, kaç yaşında?
Jandarma uzman erbaş 4. grup alımı yapılacak mı?
Alev Alev dizisinin Bülent'i Cem Sürgit'in hayat hikayesi!
Tuzlaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
20 yaş challenge nedir? kimler 20 yaş challenge katıldı? 20 yaşındaki fotoğrafıy paylaşımları
Masumlar Apartmanı dizisi Neriman kimdir? Gizem Katmer'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Netflix'te 7 kaliteli yabancı dizi önerileri; Netflix'te hangi yabancı diziler izlenebilir?
Tam kapanma 19 Mayıs Çarşamba'ya uzatılacak mı?
Sadakatsiz dizisindeki Fırat karakteri kimdir?
Alev Alev dizisinde Cemre karakterine Demet Evgar hayat veriyor
Alev Alev dizisindeki Rüya karakteri kimdir? Dilan Çiçek Deniz nereli, yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi Nazlım karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Feyza Civelek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisindeki Emir karakteri kimdir?
Sol Yanım dizisi Zeynep (Tuğçe Açıkgöz) kimdir?
6 Mayıs 2021 Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? 6 Mayıs 2021 Perşembe Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.