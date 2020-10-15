Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? ATV'nin sevilen dizisi için şok iddia

ATV ekranlarının sevilen Adana dizisi Bir Zamanlar Çukurova hakkında final yapacağına dair iddialar günden güne artarak güçleniyor. İzleyenlerin dizinin bitmemesi için kampanya başlatmasına karşın dizi yöneticileri tarafından net açıklama yapılmazken iddiaların güçlü olduğu dile getirildi.

Dizinin en sevilen karakterlerinden bir tanesi olan Hünkar’ın yeni bölümde vefat edeceğinin aktarılmasına karşın dizinin reytinglerinin Hünkar’ın ölümü sonrasında nasıl olacağı merak ediliyor.

Bir Zamanlar Çukurova Hünkar diziden ayrılacak

Geçtiğimiz günlerde de Vahide Perçin’in diziden ayrılması üzerine dizide sevilen isimlerin neden bir bir ayrıldığı merak edilirken iddialar dizinin final yapacağı yönünde gelmeye başladı.

Bir Zamanlar Çukurova’da Yılmaz’ın yaptıklarına göğüs germeye devam eden Hünkar’ın yaptığı yardımlar Yılmaz’ı deliye çevirir. Yılmaz Hünkar’dan hesap sormak için evine gider. İkili yüzleştikten sonra ise Hünkar’ın evinde yangın çıkar.

Bir Zamanlar Çukurova final mi yapacak?

Bir Zamanlar Çukurova’da kısa süre içerisinde gerçekleşen iki ismin ayrılışı dizinin final yapacağına işaret etse de kanal yetkilileri ve dizi yapımcıları tarafından net bir açıklama yapılmadı.