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Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? ATV'nin sevilen dizisi için şok iddia

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova ile ilgili kötü haberler gelmeye devam ediyor. Kısa sürede dizide sevilen iki ismin ayrılması final iddialarına neden olurken dizinin ne zaman final yapacağı ise araştırılıyor.

15 Ekim 2020 Perşembe 18:49
Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? ATV'nin sevilen dizisi için şok iddia
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ATV ekranlarının sevilen Adana dizisi Bir Zamanlar Çukurova hakkında final yapacağına dair iddialar günden güne artarak güçleniyor. İzleyenlerin dizinin bitmemesi için kampanya başlatmasına karşın dizi yöneticileri tarafından net açıklama yapılmazken iddiaların güçlü olduğu dile getirildi.

Dizinin en sevilen karakterlerinden bir tanesi olan Hünkar’ın yeni bölümde vefat edeceğinin aktarılmasına karşın dizinin reytinglerinin Hünkar’ın ölümü sonrasında nasıl olacağı merak ediliyor.


Geçtiğimiz günlerde de Vahide Perçin’in diziden ayrılması üzerine dizide sevilen isimlerin neden bir bir ayrıldığı merak edilirken iddialar dizinin final yapacağı yönünde gelmeye başladı.

Bir Zamanlar Çukurova Hünkar diziden ayrılacak

Bir Zamanlar Çukurova’da Yılmaz’ın yaptıklarına göğüs germeye devam eden Hünkar’ın yaptığı yardımlar Yılmaz’ı deliye çevirir. Yılmaz Hünkar’dan hesap sormak için evine gider. İkili yüzleştikten sonra ise Hünkar’ın evinde yangın çıkar.

Bir Zamanlar Çukurova final mi yapacak?

Bir Zamanlar Çukurova’da kısa süre içerisinde gerçekleşen iki ismin ayrılışı dizinin final yapacağına işaret etse de kanal yetkilileri ve dizi yapımcıları tarafından net bir açıklama yapılmadı.

 



Son Güncelleme: 15.10.2020 18:49
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ATVBir Zamanlar ÇukurovaFinal Yapacak
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