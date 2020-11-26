Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi yapacak? Dizi için bomba iddia

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bugünlerde final haberiyle gündeme geldi. Perşembe günlerinin zirvesinde yer alan dizinin çekimleri koronavirüs tedbirleri ile birlikte planlandığı gibi devam ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova final mi yapıyor?

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle ilgili son dönemde final iddiaları ortaya çıktı. Dizinin senaryo ve yapım ekibinin planlaması dışında bir değişiklik yaşanmazken, sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.