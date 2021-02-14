Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi olacak? Dizinin finalinde neler yaşanacak?

Bir Zamanlar Çukurova sevilen konusu ve sevilen oyuncuları ile üç sezondur ATV ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Başarılı hikayesi ile izleyicileri ekran başına toplayan dizi de yaşanan ayrılıklar sonrası final yapacağı konusu netleşti.

Bir Zamanlar Çukurova finali nasıl olacak?

Diziden sevilen isimlerin ayrılması sonucu final yapılacağına dair karar kesinleşti. Dizinin hayranları bu duruma üzülürken bir yandan da finalin nasıl olacağını merak eder oldu. Geçtiğimiz bölümde Yılmaz’ın ölümü üzerine Züleyha’nın da canına kıyacağı söylenmişti fakat bu bilgi asılsız çıktı. Züleyha diziye devam edecek. Fikret ile Müjgan’ın yakınlaşmasının evliliğe gideceği tahmin ediliyor. Müjgan en başta bir ilişki istemediğini ve hayatında sadece oğlunun olduğunu söyleyecek ama daha sonradan kalbinin sesini dinleyecektir.

Fikret’in Adnan Yaman’ın oğlu olması herkesi büyük bir şoka sokacak. Başta durumu kaldıramayan Adnan Yaman daha sonradan oğluna babalık yapacaktır. Diğer taraftan müjgan ile Fikret’in yakınlaşması evliliğe gidecektir. Adnan Yaman ise bu durumu destekleyecek ve onlara sahip çıkacak. Züleyha, Yılmaz’ın ölümünün ardından büyük bir yıkım yaşar ancak Yılmaz’a verdiği sözü tutmaya çalışacaktır. Ama bu duruma dayanamayan Züleyha’nın yaklaşık 7-8 bölüm sonra diziden ayrılacağı düşünülüyor. Bu doğrultuda Züleyha finali göremeyebilir. Ümit ile Demir Yaman’ın tanışması sonucunda evlilik gerçekleşecek ve Ümit konağın hanımı olacak.

Final tarihi

Önemli isimlerin diziden ayrılması sonucu dizi final kararı aldı ve bu sezonun son sezon olacağı belirtildi. Dizinin kesin final yapma tarihi ise 27 Mayısıs 2021 Perşembe akşamı olacak.