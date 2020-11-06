Bir Zamanlar Çukurova dizisi bitecek mi, final mi yapacak? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?

ATV ekranlarının sevilen ve her hafta reytinglerde üst sıralara yerleşen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final yapacağına yönelik iddialar ortaya konmaya başladı. Dizinin en önemli karakterlerinden olan Hünkar Yaman’ı canlandıran Vahide Perçin’in diziden ayrılacağı ve dizinin de son bulacağı öne sürülenler arasında yer alıyor.
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman Diziden Çıkıyor mu?
Ancak Hünkar Yaman karakterinin ölüp ölmediği dizinin bir sonraki bölümünde belli olacak.
Son Güncelleme: 06.11.2020 16:22