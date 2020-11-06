Bir Zamanlar Çukurova dizisi bitecek mi, final mi yapacak? Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?

ATV ekranlarının sevilen ve her hafta reytinglerde üst sıralara yerleşen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final yapacağına yönelik iddialar ortaya konmaya başladı. Dizinin en önemli karakterlerinden olan Hünkar Yaman’ı canlandıran Vahide Perçin’in diziden ayrılacağı ve dizinin de son bulacağı öne sürülenler arasında yer alıyor.

Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman Diziden Çıkıyor mu?

Dizinin yayınlanan son bölümünde Hünkar Yaman’ın en büyük düşmanıtarafından bıçaklanarak yaralandığı görüldü. Tüm izleyicilerin şok içinde izlediği bu görüntüler akıllara dizinin final yapabileceği fikrini getirdi. Hünkar Yaman’a hayat veren deneyimli oyuncu Vahide Perçin’in diziden ayrılması gibi bir durum söz konusu olursa dizinin de en geç 1-2 bölüm içerisinde final yaparak sonlanacağı tahmin ediliyor.

Ancak Hünkar Yaman karakterinin ölüp ölmediği dizinin bir sonraki bölümünde belli olacak.