Bir Zamanlar Çukurova dizisi Betül karakteri kimdir? İlayda Çevik’in rol aldığı diziler?

Karakter dizide kendi annesine bilgi güçtür der. Yıllar önce ayrıldığı yer geri dönen karakter Paris’in tüm canlılığını Çukurova’ya taşımakta. Devamında da başhekim Ümitle tanışır.
Oyuncuyu canlandıran aktris
Gerçek anlamda tiyatroya “Çocuk Bahçesi” adlı çocuk oyunuyla başlayan oyuncu daha sonralarda Yeditepe Üniversitesinde aynı bölümde eğitimini sürdürür.
2013 senesinde “Karagül” adlı yapımla seyircilerle ilk olarak tanışan isim. 2015’de “Kızım için” adlı filmde birçok ünlü oyuncuyla birlikte sinemada seyircilerle buluşmuştu.
Son Güncelleme: 03.06.2021 22:47