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Bir Zamanlar Çukurova dizisi Betül karakteri kimdir? İlayda Çevik’in rol aldığı diziler?

Bir Zamanlar Çukurova yapımının oyuncularına farklı bir isim daha eklendi. Dizi oyuncuları içinde Betül karakteri farklı bir yapıya sahip. İşte o karakteri canlandıracak oyuncu hakkında bilgiler içeren haberimiz…

03 Haziran 2021 Perşembe 22:47
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Betül karakteri kimdir? İlayda Çevik’in rol aldığı diziler?
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Karakter dizide kendi annesine bilgi güçtür der. Yıllar önce ayrıldığı yer geri dönen karakter Paris’in tüm canlılığını Çukurova’ya taşımakta. Devamında da başhekim Ümitle tanışır.

Oyuncuyu canlandıran aktris

Dizi ’de Betül karakterine hayat veren oyuncu 7 Ekim 1994 senesinde Balıkesir’de doğan İlayda Çeviktir. Bu işine çocukluk yıllarında start veren genç aktris, orta okul zamanlarında Özel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro eğitimini aldıktan sonra Müjdat Gezen ’de aynı bölüm üzerine öğrenimini sürdürdü.

Gerçek anlamda tiyatroya “Çocuk Bahçesi” adlı çocuk oyunuyla başlayan oyuncu daha sonralarda Yeditepe Üniversitesinde aynı bölümde eğitimini sürdürür.

2013 senesinde “Karagül” adlı yapımla seyircilerle ilk olarak tanışan isim. 2015’de “Kızım için” adlı filmde birçok ünlü oyuncuyla birlikte sinemada seyircilerle buluşmuştu.


Son Güncelleme: 03.06.2021 22:47
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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar ÇukurovaIlayda çelik
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