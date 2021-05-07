İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 95.bölüm tek parça, Youtube izle - ATV Bir Zamanlar Çukurova canlı yayın izle

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisi 95.bölüm tek parça, Youtube izle - ATV Bir Zamanlar Çukurova canlı yayın izle başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 07-05-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 17:32
Bir Zamanlar Çukurova dizisi 95.bölüm tek parça, Youtube izle - ATV Bir Zamanlar Çukurova canlı yayın izle
Takip Et:

Perşembe günlerini reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Canlı yayın ATV ekranlarından yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova tek parça ve full hd olarak yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor.

Son bölümde kaza geçiren ve bebeğini kaybeden Züleyha büyük bir acı içindeyken, Fekeli bu kazanın nedenini araştırmaktadır. Heyecan dolu yeni bölüm canlı izle, kesintisiz olarak yayınlanacak.

Bir Zamanlar Çukurova 95.yeni bölüm 6 Mayıs 2021 Perşembe günü ATV ekranlarında olacak.

Bir Zamanlar Çukurova 95.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

Bir Zamanlar Çukurova 95.bölüm özeti

Ümit Sevda’ya rest çeker ve Fikret ile kurdukları tuzağı tehlikeye atar. Yıllar sonra ortaya çıkan annesine Züleyha ile tercih yap diyen Ümit, karşısında Fekeli’yi bulur. Fekeli Demir’i bulur. Ancak Ümit Demir’den vazgeçmeyecektir. Buna karşılık Ümit ağır bir bedel ödeyecektir. Olan bitenlerin ardından Fikret ve Demir’in öfkesi daha da artacaktır.

Ümit başına gelenlerin ardından hayat ve ölüm arasında ince bir çizgide kalır. Şermin ve Füsun’da Ümit’in üzerine gelmektedir. Füsun ve Şermin hiç farkında olmadan tüm sırları çözmeye çok yaklaşır.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özet

Yolda kaza yapan Züleyha’yı gören Ümit, arkasını dönüp giderken başkalarının geldiğini görmesiyle dönüp Züleyha’yı kurtarır. Züleyha hastaneye yetiştirilir ancak bebek kurtarılamaz.

Lütfiye, Fekeli’ye Fikret ve Müjgan hakkında düşüncelerini sorar. Fekeli aşka saygı duyduğunu ancak Fikret hakkında şüpheleri olduğunu da söyler. Ümit ile olan ilişkisini ve Bahtiyar’ın Adana’ya gelişi gündemdeyken, Züleyha’nın kaza haberi yayılır. Fekeli Züleyha’nın hiç beklenmedik şekilde gerçekleştirdiği kazayı araştırmaya başlar. 

Bir Zamanlar Çukurova konusu ne?

1970’li yıllarda İstanbul’da evlenme hazırlığı yapan iki genç başına gelen talihsiz olayın ardından İstanbul’dan Adana’ya kaçası sonucu olaylar başlar. Aşklarını her şeye ve herkese rağmen yaşamak isteyen iki aşığın önüne başka engeller de çıkar. Anasız babasız yetişen Yılmaz ve terzi çıraklığı yapan Züleyha’nın aşkı tüm Çukurova’da anlatılacaktır.

Adana’nın sayılı ailelerinden Yaman konağına gelen iki aşık burada Hünkar’ın Züleyha’yı oğlu Demir ile evlendirmek istemesiyle bambaşka noktalara gidecektir.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kim?

Vadide Perçin

Murat Ünalmış

Uğur Güneş

Hilal Altınbilek

Sibel Taşçıoğlu

Bülent Polat

Selin Yeninci

Esra Dermancıoğlu

Polen Emre

Selin Genç

Melike İpek Yalova

Kerem Alışık

Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor?

Bir Zamanlar Çukurova dizinin çekimleri genel olarak Adana’da çekilse de bazı sahneler Mersin’de geçmektedir. Ayrıca tarihi ve geçmiş dönemi yansıtmak için Adana’da 8 ay süren çalışma sonucunda bir dizi platosu oluşturulmuştu. Çekimlerin bir kısmı da burada geçmektedir.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle her Perşembe günü ekranlara geliyor. Bir Zamanlar Çukurova 95.yeni bölümüyle 6 Mayıs Perşembe günü saat 20:00’de ATV’den izleyici karşısına çıkacak.

 





Son Güncelleme: 07.05.2021 17:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVBir Zamanlar Çukurova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda 36. bölüm TV 8 canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Kırmızı Oda yeni son bölüm izle
Kırmızı Oda 36. bölüm TV 8 canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Kırmızı Oda yeni son bölüm izle
Payitaht Abdülhamid 150. bölüm TRT 1 canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Payitaht Abdülhamid yeni son bölüm izle
Payitaht Abdülhamid 150. bölüm TRT 1 canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Payitaht Abdülhamid yeni son bölüm izle
Son Yaz bu akşam neden yok? 7 Mayıs 2021 Son Yaz var mı, yeni bölüm ne zaman?
Son Yaz bu akşam neden yok? 7 Mayıs 2021 Son Yaz var mı, yeni bölüm ne zaman?
Masum 412.bölüm fragmanı ve 8 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Masum 412.bölüm fragmanı ve 8 Mayıs 2021 Cumartesi özeti Kanal 7
Son Yaz 19. bölüm var mı, yok mu, neden yok? 7 Mayıs Son Yaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Son Yaz 19. bölüm var mı, yok mu, neden yok? 7 Mayıs Son Yaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Son Yaz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Son Yaz bu akşam neden yok, bitti mi?
Son Yaz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Son Yaz bu akşam neden yok, bitti mi?

Popüler Haberler

Alev Alev yeni bölüm canlı yayın HD izle! Show TV Alev Alev 26. bölüm tek parça izle!
Bir Zamanlar Çukurova dizisi 95.bölüm tek parça, Youtube izle - ATV Bir Zamanlar Çukurova canlı yayın izle
120 Ay vadeli 100 BİN TL İş Bank konut kredisi taksit ve geri ödeme planı 7 Mayıs 2021
Mucize Doktor Fox TV bölüm izle tek parça! Mucize Doktor son bölüm izle!
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Mayıs 2021
2021 Engelli Vatandaşlarımıza Verilen Düzenli Devlet Yardımları
Bugün kimin maçı var? 7 Mayıs 2021 Cuma Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Subay ve Yedek Subay olabilmek için gerekli şartlar neler olacak? Çalışma şartları nasıldır?
Garanti BBVA 10.000 TL Mayıs 2021 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2021 Vakıfbank emekli promosyon şartları
1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik avantajları
Memurların başka işlerde çalışması yasal mıdır?
Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve dizi konusu
İŞKUR, MEK kurslarına katılan vatandaşlara 80 TL ödeme yapacak! İşte MEK başvuru şartları
Türk Telekom nereye, nasıl şikayet edilir? SMS ile şikayet kaydı
Diş ipi nedir, nasıl kullanılır? Kimler diş ipi kullanmalıdır?
2020 GSB Burs ve KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ? Sonuç açıklama tarihi belli oldu mu?
Mayıs 2021 Tüvtürk araç muayene randevu ücreti ne kadar? Tüvtürk araç muayenesinde nelere bakılıyor?
E-devlet engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2021 engelli raporu sorgulama tc ile
WhatsApp kapanacak mı, kullanılmayacak mı? WhatsApp gizlilik sözleşmesi son durum ne oldu, son tarih ne zaman?
Payitaht Abdülhamid 150. bölüm TRT 1 canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Payitaht Abdülhamid yeni son bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.