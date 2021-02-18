Bir Zamanlar Çukurova dizindeki Züleyha ayrılıyor mu? Züleyha diziye geri gelir mi?

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Karakteri Züleyha Diziden Neden Ayrıldı? Züleyha Diziye Geri Gelecek Mi?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, diziden başrol oyuncularının ayrılmalarıyla her geçen gün daha da kötü bir duruma doğru gidiyor. Dizideki Züleyha karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığı izleyenler tarafından merakla araştırılıyor.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Diziden Niçin Ayrıldı?

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran dizinin 3. Sezonunun yayınlanmasına rağmen almış olduğu reytinglerle halen zirvedeki konumunu korumaya devam ediyor. Çok büyük hayran kitlesine sahip olan diziden herkesin severek ve beğenerek izlediği Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş’in diziden ölerek ayrılması herkesi üzmüştü. Züleyha ile Yılmaz’ın henüz yeni kavuşması üzerine Yılmaz’ın ölmesi izleyicileri çok üzdü. Bunun üzerine dizinin başrol oyuncusu olan Züleyha karakterinin Yılmaz’ın gidişine dayanamayıp intihar ederek diziden ayrılacağı konuşulmaya başladı. Züleyha karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığı hakkında yapımcıdan ve kanaldan herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat Züleyha Yılmaz’a kendisini olayların gidişatına bırakmadan çocuklarının geleceği için elinden gelen her şeyi yapacağına söz vermiştir. Züleyha Yılmaz’a verdiği sözden dolayı mücadele etmeye ve sözünü yerine getirmeye devam ederek diziden ayrılmayacaktır.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Diziye Geri Gelecek Mi?

Oyunculuk kariyerinde başarılı bir şekilde devam eden Hilal Altınbilek’in canlandırdığı Züleyha karakterinin diziden ayrılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Fakat şuan için böyle bir durum söz konusu değildir. Züleyha Yılmaz’a verdiği sözü tutamayacak dereceye gelip yapması gereken şeyler için pes ederse ve bu yüzden diziden ayrılırsa, diziye geri dönmesi gibi bir durum söz konusu olamaz.

Bir Zamanlar Çukurova Züleyha Karakterinin Hayatı

Dizinin ilk bölümlerinde İstanbul’da terzi dükkanında çalışan Züleyha, Yılmaz’ı çok sever. Abisi Veli’nin kumar borçlarına kurban giden Züleyha Yılmaz’la birlikte Adana’ya kaçarlar ve söylediği yalan herkesin hayatını mahveder. Daha sonra Yılmaz’ın öldüğünü sanan Züleyha onu çok seven, varlıklı ancak kendisinin sevmediği biri olan Demir Yaman ile evlenir. Fakat daha sonra Yılmaz’ın hayatta olduğu ortaya çıkar. Züleyha’nın Yılmaz Akkaya ile olan sevgililiğinden Adnan isminde bir oğlu vardır fakat bunu Yılmaz çok sonra öğrenir. Demir Yaman ile olan evliliğinden ise Leyla isminde bir kızı vardır. Demir, Züleyha ve Yılmaz mutlu olmasın diye boşanmayı diretir ancak daha sonra Züleyha’nın da mutlu olmayı hak ettiğini düşünür ve boşanırlar. Yılmaz ve Züleyha tam kavuşmuşken Yılmaz hayata veda eder. Züleyha bundan sonra çocukları için mücadele eder.

Züleyha karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı ilerleyen bölümlerde netlik kazanacaktır.