İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...

Bir Zamanlar Çukurova dizi oyuncusu Ümit kimdir? Hande Soral hakkında bilgiler

Basına aktarıldığı ilk andan beri gündemde büyük yer tutan Bir Zamanlar Çukurova dizi oyuncusu Ümit kimdir? Hande Soral hakkında bilgiler haberi ile ilgili sıcak ayrıntılar yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 13.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin yeni ayrıntılarından haberdar olabilirsiniz.

13 Mayıs 2021 Perşembe 20:04
Bir Zamanlar Çukurova dizi oyuncusu Ümit kimdir? Hande Soral hakkında bilgiler
Takip Et:

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’ya yeni bir isim dahil oldu. Diziye yeni katılan Ümit karakteri dikkatleri üzerine çekti. Sevilen dizide Ümit karakterinin nasıl bir rolde yer alacağı ilerleyen bölümlerde belli olacak. Dizide Ümit karakterine ise güzel oyuncu Hande Soral hayat veriyor.

Hande Soral kimdir?

2 Şubat 1987 yılında Bursa’da dünyaya gelen güzel oyuncu sektöre şans eseri girmiştir. 54 kilo ve 160 cm boyundaki Soral, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümü mezunudur. Güzel oyuncu 2007 yılında Tolga Çevik’in yer aldığı Komedi Dükkanı programına seyirci olarak katılmış ve o bölümde sahneye çıkmıştır.

Sahnedeki performansı ve güzelliğiyle dikkat çeken Soral, ilerleyen yıllarda BKM Mutfak ekibine girmiş ve oyunculuk eğitimleri almıştı. Güzel oyuncu ilk kez Küçük Kadınlar adlı diziyle kamera karşısına geçmiştir. Hande Soral’ın yer aldığı diğer yapımlar ise şu şekilde;

Bir Zamanlar Çukurova

Diriliş: Ertuğrul

İsimsizler

Evlat Kokusu

Yılanların Öcü

Çalıkuşu

Böyle Bitmesin

Küçük Kadınlar


Son Güncelleme: 13.05.2021 20:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ümitHande SoralDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm neden yok?
Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm neden yok?
Çukur neden yok, bu hafta yayınlanmayacak mı? Çukur dizisi bitti mi, final mi yaptı?
Çukur neden yok, bu hafta yayınlanmayacak mı? Çukur dizisi bitti mi, final mi yaptı?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar final mi yapacak? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar final mi yapacak? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Alev Alev 27. bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?
Alev Alev 27. bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?
Ağır Romantik filmi fragmanı? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları
Ağır Romantik filmi fragmanı? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi Cemre kimdir? Demet Evgar yer aldığı dizi ve film yapımları
Alev Alev dizisi Rüya kimdir? Dilan Çiçek Deniz'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev dizisi Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel'in hayatı!
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay'ın hayatı!
Alev Alev dizisi Ozan kimdir? Gerçek adı nedir? Berkay Ateş nereli, yaşı kaç?
Alev Alev dizisi Çelebi kimdir? Cem Bender kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Vahide Perçin neden yok, diziye geri dönecek mi? Sağlık durumu nasıl?
Mucize Doktor dizi oyuncusu Tolga kimdir? Mehmet Ezel Özgün hakkında bilgiler
Mucize Doktor dizi oyuncusu Nazlı'nın babası kimdir? Edip Saner hakkında bilgiler
Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Bayramda alkol satışı yasak mı? Bakkallarda ve tekel bayilerinde alkol satışı yapılıyor mu? Alkol satış yasağı ne zaman kalkacak?
Masumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir? Serpi Gül'ün hayatı!
Netflix Ragnarok 2. sezon yeni tanıtım fragmanı yayınlandı
Rapor parasını nereden, nasıl alırım? Rapor parası sorgulama
Kanal D canlı yayın akışı 12 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Ezgi Aşaroğlu doğum tarihi
Sol Yanım dizisi Nazlım kimdir? Gerçek adı nedir? Feyza Civelek nereli, yaşı kaç?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Haminne’yi kim canlandırıyor? Serpil Tamur'un biyografisi
Sol Yanım dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm full izle! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm tek parça ATV 13 Mayıs 2021
Mucize Doktor dizisindeki Ezo karakteri kimdir? Sera Kutlubey nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.