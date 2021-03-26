Bir Zamanlar Çukurova Demir ve Fekeli ölüyor mu? Murat Ünalmış ve Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?

ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 25 Mart Perşembe akşamı 89.bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Seyircilerin heyecanla takip ettiği son bölümden sonra 90. bölümün fragmanı da yayınlandı. Fragmanda ise Demir, kendisini kaçıran kişinin Fikret olduğunu görüyor. Öbür taraftan ise Fekeli kalp krizi geçiriyor. Bunu gören izleyici ise Fekeli’nin ve Demir’in ölüp ölmeyeceğini merak ediyor.

Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık gibi isimlerin bulunduğu dizinin son bölümünde Demir, Ümit’ten ayrıldı. Bunun üzerine Züleyha ile evliliğinde yeni bir sayfa açan Demir, karısı ile romantik bir tatile çıktı. Bunların yanı sıra izleyici fragmanda Demir ve Fekeli’nin yığıldığını görünce şaşırdı.

Son bölümde neler yaşandı?

Ümit konusunda Demir’in vicdanı sızlasa da Züleyha’nın ona karşı kalbini tam anlamıyla açması Demir’i çok mutlu etti. Yaşadıkları büyük savaştan ve iki çocuktan sonra Züleyha ve Demir baş başa kalmak için ve gerçekten anlamda bir çift olabilmek için tatile çıktı.

Demir ve Züleyha’nın hem işte hem de evde yakaladıkları mutluluk ise Ümit’i yıktı. Sevda ise bu durumu anladı ve Ümit’in kapısına dayandı. Şimdi ise Ümit, yuva yıkan hikayesinin baş kahramanı oluştur. Bir plan üzerine başlayan hikayede Ümit, Demir’den vazgeçebilecek mi seyirci merak ediyor.

Demir, Ümit’e aşık olduğunu düşünürken Züleyha’nın ona karşı duygusal yaklaşması ve beklediği aşkın sonunda karşılık bulması Demir’i Ümit ile konuşmaya iter. Sevda ise babasına benzemesini istemediği Demir’in peşine düşer.

Uzun süredir yas evi olan Fekeli konağına Lütfiye’nin gelişi ile neşe geliyor. Lütfiye, konağı ziyarete gelen Züleyha’nın kendine hayran kalmasını sağlıyor. Adnan’ı Fekeli’ye götüren Züleyha ise savaşın bitmesini istiyor.

Fekeli ise bu yaşananlar arasında Lütfiye’nin konağa iyi geldiğinin farkındadır. Bunun yanı sıra ailesini bir arada tutmak için de ona ihtiyacı vardır.

Diğer cephede ise Müjgan, bir kez daha intikam peşindeki bir adamla olmak istememektedir. Fikret’i vazgeçirmeye çalışırken aralarındaki gerilimin artmasına neden olur. Fikret ise Müjgan’ı kaybetmez istemez. Müjgan’ı hem hikayesine hem de aşkına inandırmaya karar verir.

Bunlar yaşanırken Lütfiye ise başından beri bildiği sırları kendine saklasa da Fikret ile konuşarak onu vazgeçirmeye çalışır. Lakin çabaları boşa gider. Fikret hiçbir şeyden vazgeçmez.

Başından beri Züleyha ve Demir’in evliliklerinin gerçek olması için teşvik eden Sevda yavaş yavaş yakaladıkları bu mutluluğa gölge düşmemesi için Ümit’in kapısına dayanır. Seva, artık hem Çukurova’ya hem de konağa alışmıştır. Bunun yanı sıra hem yardım eli uzatmaktan hem de kötülüklerin karşısında durmaktan çekinmez hale gelir. Sevda ve Züleyha farklı olaylarla gün geçtikçe Çukurova halkının gönüllerini fethedecektir.

Demir, bir yandan işleri büyütmeye çalışırken bir yandan da Ümit meselesini çözmeye çalışır. Çiftliği ilgilendiren her konu ile hanımağalar ilgilenir ve bu durum Demir’i gururlandırır. Demir, işlerini halletmek için yola koyulmuşken yolda bozulan bir araba onu hiç ummadığı bir yere götürecektir.