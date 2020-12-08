Bir Zamanlar Çukurova Demir kimdir? Murat Ünalmış hakkında bilgiler

Bir Zamanlar Çukurova Murat Ünalmış kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Aladağ Çiftliği’nin varisidir. Hünkar Yaman’ın en büyük oğlu olan Yaman’ın erkek çocuğu olmadığından kendini güvende hissetmemektedir. Bütün sorumlulukların altından kalkabileceğini düşünen hırslı ve kendine güvenen bir karakter olan Demir, Züleyha’ya aşık olmuştur. Bütün bu sorunlar ve zenginlik içerisinden çekilen Demir, hikayeyi başlatan ana kahramanlardandır.

1981 yılında Kayseri’de dünyaya gelen Ünalmış, lise yıllarında Fenerbahçe Spor Kulübü basket takımında oynamıştır. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Ünalmış, Akademi İstanbul’da oyunculuk eğitimleri almıştır. 2005 yılında ‘Şöhret’ dizisinde Mert karakteriyle çıkış yakalayan Ünalmış, pek çok yapımda rol alma fırsatı bulmuştur.