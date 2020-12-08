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Bir Zamanlar Çukurova Demir kimdir? Murat Ünalmış hakkında bilgiler

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakteri ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. İşte Murat Ünalmış hakkında bilgiler.

08 Aralık 2020 Salı 19:19
Bir Zamanlar Çukurova Demir kimdir? Murat Ünalmış hakkında bilgiler
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Demir’i Aladağ Çiftliği’nin varisidir. Hünkar Yaman’ın en büyük oğlu olan Yaman’ın erkek çocuğu olmadığından kendini güvende hissetmemektedir. Bütün sorumlulukların altından kalkabileceğini düşünen hırslı ve kendine güvenen bir karakter olan Demir, Züleyha’ya aşık olmuştur. Bütün bu sorunlar ve zenginlik içerisinden çekilen Demir, hikayeyi başlatan ana kahramanlardandır.

Bir Zamanlar Çukurova Murat Ünalmış kimdir?

1981 yılında Kayseri’de dünyaya gelen Ünalmış, lise yıllarında Fenerbahçe Spor Kulübü basket takımında oynamıştır. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Ünalmış, Akademi İstanbul’da oyunculuk eğitimleri almıştır. 2005 yılında ‘Şöhret’ dizisinde Mert karakteriyle çıkış yakalayan Ünalmış, pek çok yapımda rol alma fırsatı bulmuştur.



Son Güncelleme: 08.12.2020 19:19
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