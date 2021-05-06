İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 95. bölümü ATV

Gündeme bomba gibi oturan Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 95. bölümü ATV haberimize ilişkin birçok güncel ayrıntı, yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Hemen şimdi #tarihli# haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 23:30
Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 95. bölümü ATV
Takip Et:

Perşembe günlerini reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Canlı yayın ATV ekranlarından yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova tek parça ve full hd olarak yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor.

Son bölümde kaza geçiren ve bebeğini kaybeden Züleyha büyük bir acı içindeyken, Fekeli bu kazanın nedenini araştırmaktadır. Heyecan dolu yeni bölüm canlı izle, kesintisiz olarak yayınlanacak.

Bir Zamanlar Çukurova 95.yeni bölüm 6 Mayıs 2021 Perşembe günü ATV ekranlarında olacak.

Bir Zamanlar Çukurova 95.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.

Bir Zamanlar Çukurova 95.bölüm özeti

Ümit Sevda’ya rest çeker ve Fikret ile kurdukları tuzağı tehlikeye atar. Yıllar sonra ortaya çıkan annesine Züleyha ile tercih yap diyen Ümit, karşısında Fekeli’yi bulur. Fekeli Demir’i bulur. Ancak Ümit Demir’den vazgeçmeyecektir. Buna karşılık Ümit ağır bir bedel ödeyecektir. Olan bitenlerin ardından Fikret ve Demir’in öfkesi daha da artacaktır.

Ümit başına gelenlerin ardından hayat ve ölüm arasında ince bir çizgide kalır. Şermin ve Füsun’da Ümit’in üzerine gelmektedir. Füsun ve Şermin hiç farkında olmadan tüm sırları çözmeye çok yaklaşır.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özet

Yolda kaza yapan Züleyha’yı gören Ümit, arkasını dönüp giderken başkalarının geldiğini görmesiyle dönüp Züleyha’yı kurtarır. Züleyha hastaneye yetiştirilir ancak bebek kurtarılamaz.

Lütfiye, Fekeli’ye Fikret ve Müjgan hakkında düşüncelerini sorar. Fekeli aşka saygı duyduğunu ancak Fikret hakkında şüpheleri olduğunu da söyler. Ümit ile olan ilişkisini ve Bahtiyar’ın Adana’ya gelişi gündemdeyken, Züleyha’nın kaza haberi yayılır. Fekeli Züleyha’nın hiç beklenmedik şekilde gerçekleştirdiği kazayı araştırmaya başlar. 

Bir Zamanlar Çukurova konusu ne?

1970’li yıllarda İstanbul’da evlenme hazırlığı yapan iki genç başına gelen talihsiz olayın ardından İstanbul’dan Adana’ya kaçası sonucu olaylar başlar. Aşklarını her şeye ve herkese rağmen yaşamak isteyen iki aşığın önüne başka engeller de çıkar. Anasız babasız yetişen Yılmaz ve terzi çıraklığı yapan Züleyha’nın aşkı tüm Çukurova’da anlatılacaktır.

Adana’nın sayılı ailelerinden Yaman konağına gelen iki aşık burada Hünkar’ın Züleyha’yı oğlu Demir ile evlendirmek istemesiyle bambaşka noktalara gidecektir.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kim?

Vadide Perçin

Murat Ünalmış

Uğur Güneş

Hilal Altınbilek

Sibel Taşçıoğlu

Bülent Polat

Selin Yeninci

Esra Dermancıoğlu

Polen Emre

Selin Genç

Melike İpek Yalova

Kerem Alışık

Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor?

Bir Zamanlar Çukurova dizinin çekimleri genel olarak Adana’da çekilse de bazı sahneler Mersin’de geçmektedir. Ayrıca tarihi ve geçmiş dönemi yansıtmak için Adana’da 8 ay süren çalışma sonucunda bir dizi platosu oluşturulmuştu. Çekimlerin bir kısmı da burada geçmektedir.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle her Perşembe günü ekranlara geliyor. Bir Zamanlar Çukurova 95.yeni bölümüyle 6 Mayıs Perşembe günü saat 20:00’de ATV’den izleyici karşısına çıkacak.

 





Son Güncelleme: 06.05.2021 23:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVBir Zamanlar Çukurova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti ATV
Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti ATV
Mucize Doktor 62.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Mucize Doktor 62.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Akrep 22.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Star TV
Akrep 22.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Star TV
Gain Ayak İşleri dizisi ne zaman başlayacak? Ayak İşleri dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Gain Ayak İşleri dizisi ne zaman başlayacak? Ayak İşleri dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mayıs Perşembe puan durumu!
Zuhal Topal'la Sofrada 6 Mayıs Perşembe puan durumu!
Mucize Doktor Dizisi Tuğçe kimdir? Gerçek adı nedir? Yasemin Szawlowski hakkında bilgiler
Mucize Doktor Dizisi Tuğçe kimdir? Gerçek adı nedir? Yasemin Szawlowski hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Camdaki Kız yeni bölüm canlı yayın tek parça izle Kanal D
Alev Alev dizisi 26.bölüm tek parça, Youtube izle - Show TV Alev Alev canlı yayın izle
Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 95. bölümü ATV
Mucize Doktor canlı izle! Fox TV Mucize Doktor 61.bölüm tek parça izle! 6 Mayıs 2021 Perşembe Mucize Doktor son bölüm
Bir Zamanlar Çukurova 96.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti ATV
Mucize Doktor 62.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Kadir Gecesine kaç gün var? 2021 Kandil ve dini günler takvimi
Akrep 22.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Star TV
Honda N7X nasıl olacak? Honda N7X tanıtıldı
Foy Token nedir, proje kimin? Foy coin ne zaman çıkıyor?
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Emekli maaşlarının düzenleneceği SGK tarafından duyuruldu.
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
TV8 canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Gain Ayak İşleri dizisi ne zaman başlayacak? Ayak İşleri dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
eFootball Galatasaray SK vs Barcelona maçı ne zaman?
Survivor 2021 87. bölüm fragmanı 8 Mayıs Cumartesi
Alev Alev dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Alev Alev dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Mucize Doktor Dizisi Tuğçe kimdir? Gerçek adı nedir? Yasemin Szawlowski hakkında bilgiler
QNB Finansbank personel alımı yapacak? Qnb Finansbank personel alım kadroları ve şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.