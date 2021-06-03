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Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 99.bölüm tek parça izle!

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 99.bölüm tek parça izle! haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 03.06.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

03 Haziran 2021 Perşembe 23:47
Bir Zamanlar Çukurova canlı izle! ATV Bir Zamanlar Çukurova 99.bölüm tek parça izle!
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Perşembe günlerini reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Canlı yayın ATV ekranlarından yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova tek parça ve full hd olarak yeni bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor.

Son bölümde kaza geçiren ve bebeğini kaybeden Züleyha büyük bir acı içindeyken, Fekeli bu kazanın nedenini araştırmaktadır. Heyecan dolu yeni bölüm canlı izle, kesintisiz olarak yayınlanacak.

Bir Zamanlar Çukurova 99.yeni bölüm 3 Haziran 2021 Perşembe günü ATV ekranlarında olacak.

Bir Zamanlar Çukurova 99.bölüm özeti

Müjgan, Demir ve Ümit’in fotoğraflarını gösterir ve Züleyha şok geçirse de Müjgan’a karşı renk vermemek için tepki göstermez. Ancak fotoğrafları gördükten sonra kendisini sorgulamaya başlar. Züleyha’yı Adana’dan uzaklaştırmaya kadar götürecek bu fotoğraflar tüm dengeleri değiştirecektir.

Müjgan ise karşılık bulamasa da ilk kez Züleyha’ya doğru davranarak huzurlu bir şekilde hayatında temiz bir sayfa açmaya hazırlanmaktadır. Üstelik bu durumu Fekeli’den izin alarak yapacaktır.

Cezasını çekmek üzere hapse giren Fikret’e karşı Demir’in öfkesi dinmemiştir. Demir ifadesi ile kendisini kurtaranın Fikret olmadığına inanmaz. Çiftlikteki baskın için de onu suçlamaktadır. Demir bu durumu savcıya söyler ve ardından hapishanede bile Fikret’e saldırmayı düşünür. Lütfiye ise Fikret’i kurtarmak için tüm ipuçlarını bir araya getirmeye çalışır. Fekeli ve Fikret arasındaki gerginlik ise azalacaktır.

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özet

Ümit Sevda’ya karşı rest çekecek ve bu durum Ümit ile Fikret’in kurduğu tuzağı bozacaktır. Yıllar sonra annesine kavuşan Ümit annesine ben mi Züleyha mı sorusunu sorar ve Fekeli bu duruma karşı çıkar. Fekeli’nin ardından Demir’de bu duruma karşı gelecektir. Ümit Demir’den vazgeçmek istemez ancak bunun bedelini pahalı ödeyecektir.

Ümit’in etrafındaki çember giderek daralır ve başına gelecek olay onu ölüm ve yaşam arasındaki ince bir çizgiye iter. Şermin ve Füsun hiç farkında olmadan çemberi daraltan kişiler olmuştur.

Bir Zamanlar Çukurova 99.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Bir Zamanlar Çukurova konusu ne?

1970’li yıllarda İstanbul’da evlenme hazırlığı yapan iki genç başına gelen talihsiz olayın ardından İstanbul’dan Adana’ya kaçası sonucu olaylar başlar. Aşklarını her şeye ve herkese rağmen yaşamak isteyen iki aşığın önüne başka engeller de çıkar. Anasız babasız yetişen Yılmaz ve terzi çıraklığı yapan Züleyha’nın aşkı tüm Çukurova’da anlatılacaktır.

Adana’nın sayılı ailelerinden Yaman konağına gelen iki aşık burada Hünkar’ın Züleyha’yı oğlu Demir ile evlendirmek istemesiyle bambaşka noktalara gidecektir.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kim?

Vadide Perçin

Murat Ünalmış

Uğur Güneş

Hilal Altınbilek

Sibel Taşçıoğlu

Bülent Polat

Selin Yeninci

Esra Dermancıoğlu

Polen Emre

Selin Genç

Melike İpek Yalova

Kerem Alışık

Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor?

Bir Zamanlar Çukurova dizinin çekimleri genel olarak Adana’da çekilse de bazı sahneler Mersin’de geçmektedir. Ayrıca tarihi ve geçmiş dönemi yansıtmak için Adana’da 8 ay süren çalışma sonucunda bir dizi platosu oluşturulmuştu. Çekimlerin bir kısmı da burada geçmektedir.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle her Perşembe günü ekranlara geliyor. Bir Zamanlar Çukurova 99.yeni bölümüyle 3 Haziran Perşembe günü saat 20:00’de ATV’den izleyici karşısına çıkacak.

 



Son Güncelleme: 03.06.2021 23:47
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Bir Zamanlar ÇukurovaATV
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