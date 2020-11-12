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Bir Zamanlar Çukurova Behice’yi kim vurdu ? Behice öldü mü? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı?

Atv ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından beğenilerek izlenilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Behice ölecek mi? Dizide Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu diziden ayrılacak mı? Behice karakterinin ölecek mi sorusunun cevabı izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

12 Kasım 2020 Perşembe 19:57
Bir Zamanlar Çukurova Behice’yi kim vurdu ? Behice öldü mü? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı?
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Her hafta üst sıralarda yer alan ve onun yerini kimselere bırakmayan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar'ın ölümünden sonra gerilim azalmıyor. Herkes Hünkar'ı öldüren kişiyi bulacağına ve kanını yere bırakmayacağına yemin ediyor. Bu isimlerden birisi de Züleyha'dır. Züleyha, annesi olarak görmüş olduğu ve sevdiği Hünkar'ın ölümünden sonra intikam alacağını herkeslere duyuruyor. Yayınlanan son fragmanda Hünkar'ın kanının yerde kalmadığını ve Behice'den intikam aldıklarını görmekteyiz. Peki Çukurova Behice'yi kim vurdu? Behice öldü mü?

Bir Zamanlar Çukurova Behice’yi Kim Vurdu? Ölecek Mi?


Behice'nin ölümünden sonra tüm şüpheyi üzerine çekerek Adana'dan ayrılmaya karar verir. Ama ne yaparsa yapsın, kaçamaz. Behice silahla vurulur. Behice'yi vurup ölümüne sürükleyen isim Fekeli idi. Fragmanda vuran elin bir erkek olduğunu öğreniyoruz. Hünkar'a geç kalan, hayatını dolu dolu yaşayamadan aşkına veda etmek zorunda kalan Fekeli, Behice'yi vurarak iç acısını gidermeye çalışacaktır.

Çukurova Behice öldü mü yoksa diziden mi ayrıldı sorusuyla ilgili olarak Behiye karakterinin öleceğini tam olarak bilmiyoruz. Çünkü Fekeli'nin hapse girmesini ummuyoruz. Behice muhtemelen ölmeyecek. Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu diziden ayrılacak ama bu ölerek olmayacak.



Son Güncelleme: 12.11.2020 19:57
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Anahtar Kelimeler:
ATVBehiceBir Zamanlar Çukurova
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