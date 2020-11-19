Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu?

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Dizide Behice karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilmeye başlandı. Son zamanlarda diziden pek çok ismin ayrılması akıllarda soru işareti bıraktı.

Dizinin son bölümünde ormanda kovalanan Behice, bir kurşun sebebi ile dizide yaşamını yitirecek ve Esra Dermancıoğlu diziden ayrılacak.

Esra Dermancıoğlu Kimdir?

1968 yılında İstanbul'da doğan Esra Dermancıoğlu Franklin Collage'de Sanat Tarihi okumuştur. İlk olarak Avrupa Yakası dizisinde rol alan Dermancıoğlu ardından Muhteşem Yüzyıl Kösem, Sil Baştan, Doksanlar, Galip Derviş, Serçe Sarayı ve Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarda rol almıştır. Dermancıoğlu'nun dededi Cümbüş isimli müzik aletini bulan Zeynel Abidin Cümbüş'tür.