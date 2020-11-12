Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu? Esra Dermancıoğlu Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılıyor mu?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hünkar'ın Behice ile düelloları bıçak darbeleriyle sona erdi! Behice Hünkar'ı çalılıklara sürükler ve kasabaya döner. Çiftlikte hayat normal seyrinde devam ediyordur.

Saniye, Gülten ve Züleyha bahçede çocuklarla oyun oynarken Adnan yeniden küçük konağa gider.

Yılmaz ve Züleyha yeniden karşılaşır ve konuşurlar.

Ancak şehri hayatlarını alt üst edecek olayın farkında değildirler.

GAFFUR HUĞLARDA SAKLANIYOR!

Jandarmalar tarafından arandığını öğrenen Gaffur kaçar. Huğlarda saklanır. Hatip Ağa'yı öldürmekten arandığına inanıyor. Ancak olay sandığı gibi değil.

BEHİCE ŞEHİR KULÜBÜNDE DİKKAT DAĞITIYOR!

Behice şehir kulübünde sanki hiçbir şey olmamış gibi dedikodu yapmaya başladı, gazetenin gündeminde "Bu çocuğun babası kim?" Sorusu vardı. Elbette bu konuyu kendi gözünden anlattı ama Demir konuşmayı duydu! Hünkar'ın orada olmamasına şaşırdı! Behice'ye ağzının payını verdikten sonra öfkeyle şirkete gelir ve Sevda'nın zarfı geri gönderdiğini ve Hünkar'ın da işin içinde olduğunu öğrendi! Demir, kendisine yazılan mektubu, ardından acı haberi aldığında öfkesi son bulmuştur.

ÇUKUROVA'DA HERKES BİRAZ YETİM KALDI!

Acı haber, Demir'in çocukluğunda saklandığı ağacın gölgesinde gözyaşlarına boğdu! Konakta bulunan herkes hünkarını ve annesini kaybetti. Yaşananların ardından Züleyha, annesini kaybetmenin acısı içindedir.

FEKELİ'NİN VE HAMİNNE'NİN GÖZYAŞLARINA YÜREK DAYANMAZ

Haminne'nin gözyaşları kalbini yakarken, 40 yıllık aşkıyla yeniden kavuşamayarak, bu sefer umudu bile kalmadan ayrılan Fekele'nin acısı, bu sefer umutsuzca herkesin acısını bir kez daha artıracak gibi görünüyor! Tüm düşmanlıkları sona erdirdiği anlaşılan acı haberler, her yere yayıldı, gözyaşları ve hıçkırıklarla birlikte. Herkes Hünkar'ın katilinin peşine düşecek.